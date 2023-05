Wer sein CL-Ticket schon sicher hat - und was sich am 32. Spieltag entscheiden könnte

Neben Titel- und Abstiegskampf geht es auch im Rennen um die Champions-League-Ränge heiß her in der Bundesliga. Am Wochenende könnte es historisch werden.

Wer darf die Bundesliga in der Saison 2023/24 in der Champions League vertreten? Drei Spieltage vor Schluss herrscht darüber in dreifacher Hinsicht noch Rätselraten. Ein Überblick.

FC Bayern: Der amtierende Meister und aktuelle Tabellenführer hat sein Ticket für die Königsklasse bereits sicher in der Tasche. Bei neun Punkten Vorsprung auf den Fünften SC Freiburg profitieren die Münchner auch davon, dass der SC am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Vierten Union Berlin antritt und damit mindestens ein Team nicht gewinnen wird.

Borussia Dortmund: Der BVB hat zwar derzeit einen Zähler weniger als Bayern, kann aber durch das Verfolgerduell zwischen Union und Freiburg rechnerisch ebenfalls nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden.

Union empfängt Freiburg - Leverkusen braucht in der Liga ein Wunder

RB Leipzig: Gibt es zwischen Freiburg und Union einen Sieger, braucht RB noch zwei Siege aus den verbleibenden drei Spielen, um sicher in die Champions League einzuziehen, zum Beispiel in den Heimspielen gegen Werder Bremen (32. Spieltag) und Schalke 04 (34.). Bei einem Punkt mehr als die beiden Verfolger ist die Ausgangslage für die Rose-Elf vielversprechend - allerdings wartet am 33. Spieltag noch die Reise zum FC Bayern.

Union Berlin: Nur wegen der knapp besseren Tordifferenz (+12 vs. +8) liegen die Eisernen aktuell vor dem kommenden Gegner Freiburg. Danach geht es noch zur TSG Hoffenheim und gegen Werder Bremen. Gewinnt Union alle drei Spiele, ist das Champions-League-Ticket gewiss.

SC Freiburg: Letzteres gilt auch für das Team von Christian Streich. Doch schon am 32. Spieltag könnte es historisch werden: Nur wenn es an der Alten Försterei keinen Sieger gibt und Leverkusen tags darauf beim VfB Stuttgart gewinnt, könnte Bayer 04 im Saisonfinale noch an Freiburg und Union vorbeiziehen. Andernfalls steht fest: Freiburg oder Union - einer spielt definitiv erstmals in der Königsklasse.

Bayer Leverkusen: Der Europa-League-Halbfinalist braucht bei acht Punkten Rückstand ein kleines Wunder, um noch unter den ersten vier Teams zu landen. Dafür braucht Bayer definitiv drei Siege und gleichzeitig viel Hilfe: Entweder Union gegen Freiburg endet unentschieden, und danach verlieren beide je zweimal; oder Leipzig holt keinen Punkt mehr. Da erscheint der Europa-League-Triumph realistischer - der Sieger erhält einen Platz in der Champions League. Bleibt Leverkusen außerhalb der Top vier, hätte die Bundesliga in diesem Fall fünf Starter.