Wer schließt die Raum-Lücke?

Es liegt in der Natur der Sache, dass gegen Saisonende die Gefahr der Gelbsperren wächst. Gleich sechs Hoffenheimer Spieler hatten vor diesem Spieltag vier Verwarnungen auf ihrem Konto, vier davon standen in der Startelf. Drei Gelbe Karten kassierte die TSG gegen Bochum, dreimal erwischte es akut Gefährdete.

Erst kam Kevin Akpoguma mit seiner Grätsche gegen Takuma Asano deutlich zu spät (45.) und holte sich bereits vor der Pause noch die fünfte Gelbe ab. Kurz nach dem Seitenwechsel (51.) war dann David Raum an der Reihe. Der Nationalspieler hatte sich zuvor schon mehrere Wortgefechte mit dem nicht immer souveränen und mit zweifelhaften Entscheidungen auffallenden Schiedsrichter Daniel Siebert geliefert. Dann wurde es dem Referee zu bunt, er zückte erneut Gelb und bescherte auch Raum eine Zwangspause. In der Nachspielzeit schließlich verlor auch Kevin Vogt die Nerven und keilte gegen den immer wieder mit mehr oder weniger versteckten Fouls operierenden Bochumer Sebastian Polter aus, der diesmal ungeahndet an ihm zerrte und den Hoffenheimer gar nicht mehr loslassen wollte. Siebert bestrafte den Provozierten, der Provokateur kam ungeschoren davon.

Alle drei werden also Hoffenheim am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im so wichtigen direkten Duell um die Europapokalplätze in Leipzig fehlen. Wenigstens Christoph Baumgartner kam am Samstag ohne Verwarnung davon, die beiden anderen von Sperren bedrohten Kandidaten kamen nicht zum Einsatz. Stefan Posch fehlte ohnehin wegen einer Corona-Infektion, Munas Dabbur blieb diesmal auf der Bank.

Für Raum ist kein adäquater Ersatz in Sicht

Stellt sich die Frage, wie Trainer Sebastian Hoeneß die Gesperrten ersetzen kann, schließlich sind zwei seiner drei gegen Bochum aufgebotenen Innenverteidiger betroffen. Sollten Posch und/oder der wegen Rückenproblemen fehlende Benjamin Hübner wieder fit sein, hat Hoeneß kein großes Problem. Ansonsten stehen aber auch noch Havard Nordtveit, der junge Justin Che und mit Kasim Adams ein weiterer Innenverteidiger zur Verfügung.

Links allerdings reißt Raum schon eine erhebliche Lücke. Da ist kein adäquater Ersatz in Sicht. Mit Marco John und Robert Skov hat die TSG weitere Linksfüßer im Aufgebot, die dort bereits spielten. Allerdings sind beide lange ohne Spielpraxis. Skov fehlt der TSG bereits seit der 0:2-Niederlage in der Hinrunde in Bochum, also eine komplette Halbserie.

"Er hatte eine schwierige Muskelverletzung, ist gut wieder reingekommen, macht im Training schon einen richtig guten Eindruck", verriet Hoeneß, "er ist wieder mutig, hat schon die ersten Tore wieder gemacht in seiner unnachahmlichen Art mit seinem starken linken Fuß. Trotzdem wird er noch die eine oder andere Woche brauchen." Klingt eher nicht nach der ersehnten Alternative gegen einen Topgegner wie Leipzig.

"Marco ist ein richtiger Pechvogel in dieser Saison"

Aber auch John hat in der gesamten Bundesligasaison noch keine Stunde gespielt. "Marco ist ein richtiger Pechvogel in dieser Saison, er ist von Beginn an in Verletzungen und Krankheiten gekommen", erklärt Hoeneß, der dem Eigengewächs neulich in Berlin seine ersten wenigen Minuten seit dem ersten Spieltag gönnte, "jetzt hoffe ich, dass er wieder stabiler ist. Er hat schon einige Spiele in der U 23 gemacht, hat da auch eine Entwicklung gezeigt. Im Training sieht es immer besser aus, er war jetzt auch bei der U-20-Nationalelf, hat auch da einige Minuten gesammelt. Ich bin sehr optimistisch, dass er jetzt endlich auch wieder ein Faktor für uns ist." Der am Sonntag in Leipzig quasi von null auf hundert beschleunigen müsste.