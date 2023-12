Wer rasiert, verliert: Wiegert und der "verdammte Aberglaube"

Die beeindruckende Serie von Spitzenreiter SC Magdeburg wird zum haarigen Problem für Trainer Bennet Wiegert.

Seit September hat Champions-League-Sieger Magdeburg nicht mehr verloren, stattdessen zweimal unentschieden gespielt und wettbewerbsübergreifend 24 Siege gefeiert. Und der Bart von Trainer Wiegert wächst und wächst.

"Der Hype ist mir so groß drumherum", sagte der 41-Jährige nach dem 31:27 gegen Göppingen am Freitagabend beim Streamingdienst "Dyn". "Ich hätte ihn eigentlich schon eher abgenommen, wenn mein verdammter Aberglaube mich nicht manchmal besiegen würde."

Der Fokus soll nicht auf dem Bart liegen

Die Magdeburger gehen als Spitzenreiter vor den punktgleichen Füchsen Berlin in die lange EM-Pause. Was in den Wochen bis Februar mit Wiegerts Bart passiert, wollte der Magdeburger nicht verraten. "Der Fokus soll nicht auf dem Bart von Bennet Wiegert liegen, sondern auf dem, was die Mannschaft leistet, und das ist phänomenal."

Das nächste Pflichtspiel bestreitet der SCM am 4. Februar zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen.