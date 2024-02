Wer löst im Handball die Tickets für Champions League und European League?

Die Vergabe der Startplätze in den internationalen Handball-Wettbewerben scheint sich in dieser Saison in der Bundesliga vorzeitig zu klären. handball-world wirft einen kleinen Überblick auf den Kampf um die Plätze in Champions League und European League.

Deutschland stehen im höchsten europäischen Handball-Wettbewerb - der Machineseeker EHF Champions League - zwei Startplätze zu. Neben dem regulären Startplatz in der Königsklasse führt man auch das Ranking der EHF European League souverän an und bekommt so ein weiteres Startrecht im höchsten Vereinswettbewerb. Für den Sieger gibt es in der Königsklasse hingegen kein automatisches Startrecht.

Mit Blick auf die aktuelle Tabelle der Liga, in dem die Topteam aktuell 20 Partien absolviert haben, haben der SC Magdeburg und die Füchse Berlin (je 36:4) beste Chancen auf die Champions League in der Handball-Saison 2024/25.

Die Konkurrenz ist aktuell sechs bis neun Zähler dahinter platziert - auch weil der SCM und die Füchse die Verfolger in den vergangenen Tagen in direkten Duellen distanzieren konnten: Berlin gewann gegen die SG Flensburg-Handewitt und Magdeburg wies sowohl den THW Kiel wie auch die MT Melsungen in die Schranken.

European League

Nur Platz 3 und 4 reichen eigentlichfür die sichere Qualifikation für die European League, durch das Teilnehmerfeld beim REWE Final4 können aber auch die Top5 insgesamt schon weitestgehend für das kommende Jahr international planen, sofern man nicht noch einen Einbruch erleidet. In der Tabelle der Handball Bundesliga liegen zwischen Melsungen auf Platz 5 und Hannover auf dem sechsten Platz bereits sechs Punkte.

Bei der Endrunde in Köln Mitte April (13./14.04.24) treffen im Halbfinale Magdeburg und Berlin sowie Flensburg und Melsungen aufeinander. Sollten beide Endspielteilnehmer das Ticket für die Champions League lösen, dann würde der Startplatz im Europapokal eben an den fünften der Liga gehen. Sollten Magdeburg und Berlin in der Königsklasse spielen, dann geht der Finalist unabhängig vom Ausgang der Partie in die European League.

Wann reicht Platz 6 für den Europapokal?

Aktuell kämpfen vor dem Start der Hauptrunde der EHF European League noch vier deutsche Klubs um den Titel - die Füchse Berlin und die TSV Hannover-Burgdorf starten mit weißer Weste in die zweite Gruppenphase, die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt haben ein ausgeglichenes Punktekonto aus der Vorrunde übernommen.

Sollten Berlin oder Flensburg den Titel gewinnen, dann würde wie im Vorjahr auch Rang 6 in der Liga für den Sprung in den Europapokal reichen. Das Rennen mit sechs Punkten Rückstand auf den fünften Platz führen aktuell die Recken der TSV Hannover-Burgdorf als letztes Team mit einem positiven Punktekonto an.

Hoffnungen machen können sich aber auch weitere Teams, der VfL Gummersbach, die HSG Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen haben sich in eine gute Ausgangslage gebracht. Mit schon sechs Minuszählern Rückstand müssten der TBV Lemgo Lippe und Frisch Auf Göppingen kräftig zulegen, aufgrund von Nachholspielen ist aber auch der SC DHfK Leipzig (15:23) durchaus nicht aussichtslos.

Anzeige: Tickets für die Final4-Events der EHF