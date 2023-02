Wer Kossounou wollte und welche Rolle Bayer bei Atleticos Felipe spielte

Am Deadline Day standen bei Bayer 04 diverse Personalien auf der Tagesordnung. Neben der Großbaustelle Linksverteidiger beschäftigte auch das Abwehrzentrum die Verantwortlichen des Werksklubs.

Es flackerte am frühen Montagnachmittag kurz auf. Bayer bekunde Interesse an Felipe von Atletico Madrid. Eine Meldung von Transfer-Experte Fabrizio Romano, die für Stirnrunzeln sorgte. Ein 33-jähriger Innenverteidiger, der trotz Personalproblemen bei seinem Klub in dieser Saison nur dreimal in der Startelf gestanden hatte, passte so gar nicht zu den Leverkusener Bemühungen um einen Linksverteidiger.

Also nur eine Ente? Eine spanische Quelle, die nah an Klub und Spieler war, bestätigte zwar das Leverkusener Interesse. Doch vom Bundesligisten wurde dies dementiert. Vielmehr vermutete man bei Bayer, dass man von Atletico-Sportdirektor Andrea Berta, zu dem Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes einen kurzen Draht hat, als Druckmittel für den Deal mit Nottingham ins Spiel gebracht wurde.

Felipe zu verpflichten, so hieß es jedenfalls aus Leverkusen, sei kein Thema gewesen, weil man von dessen Profil nicht restlos überzeugt sei. Ins Auge gefasst hat man den Abwehrhünen also doch beim Sondieren des Marktes. Dies war zumindest prophylaktisch nötig gewesen, weil Nottingham Forest, das am Ende Felipe holte, auch an Leverkusens Abwehrspieler Odilon Kossounou interessiert war.

Nachdem der Premier-League-Aufsteiger schon in der vergangenen Woche Bayer erfolglos ein Leihangebot für Nationalspieler Jonathan Tah unterbreitet hatte, versuchte es der zweimalige Europapokalsieger der Landesmeister nun bei Kossounou. Ein Wettrennen um Felipe zwischen Bayer und Atletico war somit ausgeschlossen. Denn nur wenn Kossounou nach Nottingham gewechselt wäre, hätte Bayer reagieren müssen.

Doch so weit kam es nicht annähernd. Ein Angebot für Felipe hatte Bayer bei Atletico - auch nach den Erkenntnissen der spanischen Quelle - nämlich nie hinterlegt.