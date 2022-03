Wer kauft Chelsea? Auch Leichtathletik-Boss Coe mischt jetzt mit

Nach dem Aus von Roman Abramovich bei Chelsea trauen sich die Kaufinteressenten aus der Deckung. Jetzt hat sich auch der frühere Lauf-Star und Olympiasieger Sebastian Coe einem Konsortium zum Kauf der Blues angeschlossen.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwochabend berichtete, unterstützt der Chef des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics die Initiative des Engländers Martin Broughton. Der ehemalige Vorsitzende des FC Liverpool hatte vor einigen Tagen angekündigt, sich um den Kauf des FC Chelsea bemühen zu wollen.

"Ich bin mir sicher, dass Sir Martin der richtige Mann ist, um den FC Chelsea ins nächste Kapitel zu führen", sagte der 65-jährige Coe, der sich noch vor einigen Tagen nicht zu dem Thema äußern wollte. Er sei genau wie Broughton ein lebenslanger Chelsea-Fan. "Ich weiß, dass dieses Angebot für Millionen von Chelsea-Fans auf der ganzen Welt ist. Wir lieben unseren Klub und werden die Fans immer an die erste Stelle stellen", sagte Coe nun. Sollte Broughton erfolgreich sein, würde Coe laut PA einen Platz im Vorstand des Klub-Weltmeisters von Trainer Thomas Tuchel bekommen.

Ricketts-Familie wird ein Angebot abgeben

Am Mittwoch hatte zunächst der Eigentümer des amerikanischen Baseball-Teams Chicago Cubs aus der MLB seinen Hut in den Ring geworfen. "Die Ricketts-Familie, Eigentümer der Chicago Cubs, kann bestätigen, dass sie eine Investmentgruppe anführen wird, die am Freitag ein formelles Angebot für den Chelsea Football Club abgeben wird", hieß es in einer Erklärung.

Eine New Yorker Handelsbank hatte die Frist für Kaufangebote für Chelsea bis Freitag gesetzt. Zuvor hatte bereits der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss sein Interesse geäußert.

Der bisherige Klubbesitzer Roman Abramovich hatte wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine verkündet, Chelsea verkaufen zu wollen. Die britische Regierung verhängte in der vergangenen Woche harte Sanktionen gegen den russischen Oligarchen. Der Verein darf wegen der Sanktionen der britischen Regierung derzeit unter anderem weder Spieler verpflichten noch verkaufen und auch keine neuen Verträge aushandeln.

