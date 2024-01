Wer ist Österreichs Kraftpaket Tobias Wagner?

Tobias Wagner fällt auf - auch im Spiel von Österreich gegen Deutschland. Der 128 Kilo schwere Kreisläufer der Österreicher ist auch für die deutsche Abwehr nur schwer zu packen. Wer ist das Kraftpaket?

Ein bestimmtes Ritual an Spieltagen hat Tobias Wagner nicht. Es gibt nur eine Sache, die der österreichische Handballer eigentlich immer macht - also wohl auch vor dem EM-Hauptrundenspiel gegen die deutsche Mannschaft in Köln. "Ich esse immer am Spieltag Spaghetti Bolognese", verriet der 28-Jährige vor einiger Zeit mal in einem Video-Interview.

Der Kreisläufer, der gegen die DHB-Auswahl vor allem wegen seiner kräftigen Statur auffiel, blickt bereits auf eine lange Karriere zurück. Als Kind fing er zwar zunächst mit dem Fußballspielen an. "Aber da war mir der Ton zu streng, zu hart, das war ich von daheim nicht gewohnt", sagte er. Also wechselte er schon im Alter von sechs Jahren zum Handball, weil seine Mutter eine Kinderhandball-Mannschaft betreute.

2013 spielte Tobias Wagner schließlich das erste Mal in der österreichischen Bundesliga. 2016 wechselte er zum deutschen Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten, mit dem er ein Jahr später in die 2. Liga abstieg. Wiederum ein Jahr später ging es zurück nach Österreich, anschließend spielte er von 2021 bis 2023 in Frankreich für Fenix Toulouse. Seit dem vergangenen Sommer ist er wieder in seiner österreichischen Heimat bei Bregenz unter Vertrag.

Und wie tickt Tobias Wagner persönlich? "Ich bin eher ein extrovertierter Mensch. Ich gehe leicht auf neue Menschen zu und tue mich auch nicht schwer, neue Kontakte zu knüpfen", erzählte er. "Ich habe immer ein relativ lockeres Mundwerk", schob er mit einem Lächeln hinterher.