Wer ist Martin Hanne?

Martin Hanne ist die große Überraschung im Kader von Alfred Gislason für die Handball-EM. Unter dem ehemaligen Bundestrainer Christian Prokop hat der Rückraumspieler den Durchbruch geschafft. Ein genauerer Blick auf die Entwicklung des 22-Jährigen.

Martin Hanne wurde am 12. Mai 2001 im niedersächsischen Peine geboren und spielte in der Jugend zunächst für die SG Nord Edemissen. In der B-Jugend folgte der Wechsel zu den "Recken", als gerade einmal 17-Jähriger debütierte er in der Spielzeit 2018/19 unter dem damaligen Coach Antonio Carlos Ortega (mittlerweile beim FC Barcelona) in der stärksten Liga der Welt. Auch der aktuell in Bietigheim tätige Iker Romero hatte den Youngster in der Jugend-Bundesliga unter seinen Fittichen.

"Martin hat in mehreren Spielen gezeigt, dass er bereit für die Bundesliga ist und sein komplettes Leistungspotenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat", war Sven-Sören Christophersen im Jahr 2021 überzeugt, als er sich mit dem Rückraumshooter auf einen Vierjahresvertrag geeinigt hatte.

"Bereits in seinen jungen Jahren beweist er eine Durchschlagskraft und Wurfgewalt im Angriff, die in dem Alter bemerkenswert ist und uns noch häufiger erfreuen wird", verwies der Sportliche Leiter schon damals auf Hannes Fähigkeiten: "Er zählt zu den Top-Talenten in Deutschland und wir wollen seine Entwicklung weiterhin fördern."

"Er ist ein riesiges Talent und entwickelt sich jeden Tag weiter. Martin besitzt einen tollen Wurf, den er durch viele verschiedene Varianten oft unter Beweis stellt. Verbessern muss er sich noch in der Abwehr und im Entscheidungsverhalten im Angriff", hatte Ortega seinerzeit ins Zwischenzeugnis geschrieben.

Elf Monate Verletzungspause im vergangenen Jahr

Im Jahr 2022 folgte aber der Rückschlag, Hanne hatte mit schwerwiegenden Rückenproblemen zu kämpfen, musste insgesamt elf Monate pausieren. "Wir haben sehr viel gemacht, auch mit Spritzen, Einlagen und einer Zahnschiene. Viele Arten von Therapien sollen dafür sorgen, dass das Becken wieder gerade wird und damit sich die Wirbelsäulen-Struktur wieder verbessert", sagte Hanne im Dezember des vergangenen Jahres bei "handball-world" mit Blick auf seine Leidenszeit und betonte: "Das Gefühl, nicht fit zu sein, war für mich sehr frustrierend."

Nur 13 Spiele konnte er in der vergangenen Spielzeit für die Niedersachsen absolvieren, dabei 19 Tore erzielen. In dieser Saison stehen schon 16 Erstligaeinsätze mit 28 Toren zu Buche, Ex-Bundestrainer Christian Prokop gilt als großer Förderer. Auch in der Abwehr sammelt der Shooter mittlerweile seine Spielminuten. Insgesamt hat Hanne in Bundesliga (94) und Pokal (7) bislang 101 Partien für die "Recken" bestritten und dabei 164 Tore erzielt.

Nun steht Hanne - noch gänzlich ohne A-Länderspiel - im finalen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason. Welche Rolle der 22-Jährige bei der Heim-EM spielen kann, wird sich zeigen.