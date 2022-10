Wer ist hier der Boss?

Hat Real Madrid einen Abwehrchef - und wenn ja, wen? Fragen, die sich ausgerechnet vor dem Clasico stellen.

Um Cristiano Ronaldo zu ersetzen, haben sie bei Real Madrid ein Weilchen gebraucht. Und schließlich wurde es dann nicht der für viel Geld gekaufte, seit 2019 aber durchgehend enttäuschende Eden Hazard, sondern einer aus den eigenen Reihen: Karim Benzema entwickelte sich vom Zuspieler zum Vollstrecker - und dank seiner überragenden Champions-League-Saison 2022 zum designierten Ballon-d'Or-Gewinner. Am Montag wird der Franzose mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgezeichnet.

Alaba machte Ramos vergessen

Bei Sergio Ramos ging dieser Übergang weitaus schneller vonstatten. Man könnte fast schon "Wer?" fragen, so unmittelbar hatte David Alaba die Vereinsikone ab dem Sommer 2021 vergessen gemacht, und das sogar mit Ramos' Nummer 4 auf dem Rücken. Zuverlässige Leistungen, ein Tor im Clasico - und darüber hinaus schon ein bisschen Kultfigur durch seinen Jubel mit dem Plastikstuhl. Und der Österreicher war sogar ablösefrei.

Den Alaba der erfolgreichen Vorsaison haben die Königlichen in dieser Spielzeit bisher nicht immer zu sehen bekommen. Fast in jedem Spiel kassiert der Meister, der als punktgleicher Tabellenzweiter in den Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen wird, einen Gegentreffer. Obwohl mit Antonio Rüdiger ein weiterer Klasse-Verteidiger ablösefrei verpflichtet werden konnte.

Unter Thomas Tuchel war der deutsche Nationalspieler beim FC Chelsea gesetzt, als Leistungsträger eigentlich mehr als das. In Madrid jedoch, wo Rüdiger und Co. im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden waren, ist der 29-Jährige in einer Formation, die nur zwei Innenverteidiger beinhaltet, Innenverteidiger Nummer drei.

Am formstärksten ist Militao

Real-Coach Carlo Ancelotti hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, sein Innenverteidiger-Pärchen Alaba und Eder Militao weiterhin als erste Wahl zu betrachten. Rüdiger wurde in der Vorbereitung sogar mal als Linksverteidiger eingesetzt - oder kam immer wieder spät von der Bank.

Das lag allerdings selten an der Festgefahrenheit seines Trainers, sondern vielmehr an der starken Form seines Positionskonkurrenten Militao, der zuletzt beim 1:0-Sieg in Getafe als Schütze des Siegtors glänzte, während der Brasilianer zudem dafür sorgte, dass hinten sogar mal die Null stand.

Rüdiger verhindert die erste Niederlage

Daran hatte, über die vollen 90 Minuten, aber auch Rüdiger seinen Anteil, der gegen Schachtar Donezk die wacklige Generalprobe vor dem Clasico noch mehr für sich zu nutzen wusste. In Abwesenheit von Militao hielt vor allem der Neuzugang die königliche Abwehr zusammen und wendete, ebenfalls mit einem eigenen Treffer, in der Nachspielzeit Reals erste Saisonniederlage ab - mit vollem Körpereinsatz.

Vor dem großen Showdown mit dem FC Barcelona hat Ancelotti nun die Qual der Wahl - und hat er auch eine Antwort auf die Frage, wer angesichts der jüngsten Leistungen eigentlich sein Abwehrchef ist? Die Ideallösung könnte tatsächlich eine flache Hierarchie sein, also eine Startaufstellung mit allen drei Kandidaten. Weil Alaba ja auch auf links spielen kann. Und weil Real, dessen Offensive aktuell ein wenig stottert, in dieser Konstellation gegen Getafe das einzige Mal im vergangenen Monat ohne Gegentor blieb.