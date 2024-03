Wer ist Florian Drosten?

Seit mehreren Saisons schon steht Florian Drosten im Kader der MT Melsungen, jetzt wurde sein Vertrag bis 2026 verlängert. Er bekommt die Chance und das Vertrauen, um sich in der Handball Bundesliga zu etablieren. Aber was macht ihn so vielversprechend?

Florian Drosten bleibt bis 2026 bei der MT Melsungen. Alibek Käsler