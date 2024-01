Wer ist Emil Nielsen?

Bei der Handball-EM in Deutschland sorgt ein dänischer Torhüter für Aufsehen, der nicht Niklas Landin heißt. Der 26-jährige Emil Nielsen ist ein ganz anderer Spielertyp. Und er zeigt diesmal, dass er viel mehr ist als eine "Nummer zwei".

Aus Köln berichtet Felix Buß

Emil Nielsen ist ein massiger Kerl. Der 1,95-Meter-Mann bringt etwa 120 Kilo auf die Waage, dennoch ist er extrem beweglich. Seine Reflexe haben ihn bei dieser Europameisterschaft schon zweimal zum "Spieler des Spiels" gemacht, im Auftaktspiel gegen Tschechien und im Hauptrundenspiel gegen Norwegen. Vor dem Halbfinale hat er 21 Minuten mehr gespielt als Niklas Landin.

Entdeckt wurde Nielsen von Erik Veje Rasmussen in seiner Heimatstadt Aarhus. Er sei ein Naturtalent gewesen, aber auch eine "unstrukturierte Seele", beschreibt dieser den damals 17-Jährigen mit Blick auf das Jahr 2015.

Jacobsen-Kritik 2019

"Emil erfüllt nicht die Anforderungen an einen Leistungssportler", hatte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen noch im Mai 2019 in einem TV2-Interview erklärt. Inzwischen ist Nielsen offenbar einer, der weiß, was er will.

Im Alter von 22 Jahren ging er im Sommer 2019 ins Ausland und schloss sich für drei Spielzeiten dem HBC Nantes an, mit dem er in der furiosen Champions League-Saison 2020/21 die Topteams aus Kielce und Veszprem eliminierte. Endstation war damals gegen den FC Barcelona, den Klub, bei dem Emil Nielsen seit 2022 das Tor hütet.

Besonders stark gegen Würfe von außen

Bei dieser Europameisterschaft hat sich der 26-Jährige nun ins kollektive Bewusstsein gespielt, da er mit seiner Leistung in mehreren Spielen das Team auf Halbfinalkurs hielt. Besonders bei Würfen von außen scheint er bei einer 50 Prozent-Quote nahezu unüberwindlich zu sein, zehn von 20 Bällen hat er pariert.

Und auch von sechs und neun Metern hat er mehr Bälle abgewehrt als Niklas Landin. Bei dieser Entwicklung hat das "Barcelona-Gen" offenbar den entscheidenden Push gegeben.

Wandel durch Barcelona-Wechsel?

"Ich bin auch zu einem größeren Verein gewechselt, wo es mehr Druck gibt und wo man härter arbeitet", sagte Nielsen dem Ekstra Bladet.

"Wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun." Dieser Wandel, den Nielsen nicht genau beschreiben kann, brachte ihn jedenfalls zu dieser Europameisterschaft.

"Bin so gut wie noch nie"

" Ich glaube, dass ich noch nie so gut war wie im Moment", freut sich der dänische Torhüter, der Niklas Landin viel Verantwortung abnimmt, dass er nun schon über ein halbes Jahr konstant gut ist.

"Ich freue mich sehr auf Freitagabend. Das wird ein Riesenspaß. Wenn wir auf Deutschland treffen, wird der Druck enorm sein." Dann werden die Deutschen erfahren, wer Emil Nielsen ist.