Wer ist Constantin Möstl?

Constantin Möstl hat sich bei der Handball-EM ins Rampenlicht gespielt. Der 23-Jährige Torhüter ist die Nummer 1 zwischen den Pfosten bei Österreich, auch wenn er die Nummer 98 auf dem Trikot trägt.

Constantin Möstl wurde schon zweimal Player of the match. Marco Wolf

Möstl hat schon mit sieben Jahren bei Union Westwien angefangen und blieb dem Klub bis im letzten Jahr treu. Mit dem Hauptstadtklub konnte er auch den größten Erfolg seiner Karriere, die österreichische Meisterschaft feiern. Der Rückzug aus dem Profisport ließ ihn dann zum Alpla HC Hard wechseln.

"Bei der EM gibt's richtig viele gute Torhüter. Man sieht Torhüter, die man so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte - wie der Torwart von Österreich, der eine sehr gute EM spielt", hat sich auch Möstl schon in den Fokus von Frankreichs Kentin Mahe gespielt.

Sein Länderspieldebüt feierte er am 17. März 2022 gegen Estland, gegen Deutschland wird er zum 22. Mal die Farben seines Landes vertreten. Bei der Handball-EM konnte der Keeper bislang 42 Paraden zeigen, jeden dritten Ball abwehren.

Mehr Bälle konnten bislang nur zwei Schlussleute bei diesem Turnier halten. Der Göppinger Bart Ravensbergen, allerdings mit fünf Einsätzen für die Niederlande, und Deutschlands Andreas Wolff (je 43). Zweimal wurde Möstl zum Player of the Match gewählt. "Das ist nur die Kirsche auf der Sahnetorte", so der Schlussmann bescheiden.

"Er wird sicher bald 1. Handball-Bundesliga in Deutschland spielen, nach dieser EM", ist auch ORF-Experte Conrad Wilczynski überzeugt, der den Keeper schon seit Kindestagen kennt. "Als ich 2011 nach Westwien gekommen bin, da war Constantin mit 10 Jahren schon ein Riesennachwuchstalent. Er wollte aber damals noch im Rückraum spielen, die Trainer haben ihn dann aber vom Tor überzeugt, weil sie sein Talent gesehen haben."

"Eine klassische Nummer eins"

"Er war 2011 bei mir in dem Handballcamp und diese Entwicklung mit zu begleiten und mit zu gestalten, das ist was Großes. Er ist für mich eine klassische Nummer eins und das auch für viele Jahre", so der frühere Torschützenkönig der Handball-Bundesliga und betont: "Er ist einfach ein Typ. Er kann die Halle und die Mannschaft mitreißen. Er hat spektakuläre Paraden und einfach eine überragende Entwicklung genommen."

"Wir spielen mit so viel Herz, mit so viel Engagement. Da ist es auch egal, ob es Island, Deutschland, Frankreich oder Ungarn ist. Wir denken ans Gewinnen - warum nicht?", sagte Möstl auf die Frage, was für Österreich bei diesem Turnier möglich ist und betonte: "Was soll uns jetzt noch aufhalten außer wir selbst? Wir haben es schon dreimal gezeigt, dass wir Weltnationen schlagen oder unentschieden spielen können. Ich bin davon überzeugt, dass nur wir uns selber aufhalten können."

"Er hat ein starkes Selbstbewusstsein, aber keine Arroganz. Er weiß, wann er welche Emotionen reinbringen muss. Deshalb ist er für jede Mannschaft wertvoll", ist Wilczynski überzeugt. Möstl erklärte zum Spiel gegen Deutschland: "Es sind zwei Punkte drin, wir spielen gegen alle. Es wird ein gewaltiges Spiel und ich freue mich darauf."