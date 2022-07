Wer in der Vorbereitung beim FCA überzeugte - und wer deutlich zulegen muss

Der FC Augsburg wird auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Das ist ebenfalls das Ergebnis einer gemischten Vorbereitung.

Es geht in die richtige Richtung beim FC Augsburg, da sind sich Spieler und Verantwortliche zumindest einig. Die Vorbereitung nutzte der Tabellen-14. der Vorsaison, um den gänzlich neuen Spielansatz von Enrico Maaßen zu verinnerlichen. Nach sechs Testspielen - nur gegen einen Viert- und einen Fünftligisten wurden Siege eingefahren - ist der neue Trainer zufrieden, wähnt sein Team auf dem richtigen Weg.

Was die Vorfreude trübt, sind die Verletzungssorgen im Team. Mit Ruben Vargas und Reece Oxford verpassten zwei Schlüsselspieler bisher die gesamte Vorbereitung, bei der Generalprobe gegen Stade Rennes (2:3) erlitt Niklas Dorsch, der gerade erst Oberschenkelprobleme auskuriert hatte, einen Mittelfußanbruch. Der U-21-Europameister sollte im System von Maaßen eine - im wahrsten Sinne - zentrale Rolle einnehmen.

Auch deshalb legt der FCA auf dem Transfermarkt nochmal nach. Schon am Mittwoch könnte der Transfer von Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg) über die Bühne gehen, zudem soll Stürmer Toni Martinez vom FC Porto ausgeliehen werden. Auch ein Neuzugang für die rechte Seite ist nach kicker-Informationen denkbar, dort hat Daniel Caligiuri aktuell die Nase vorn.

Klar ist: Von einigen Spielern im aktuellen Aufgebot kommt zu wenig. Während Fredrik Jensen, über die vergangenen Jahre eigentlich dauerverletzt, endlich anzukommen scheint und das Trainerteam positiv überraschte, hängt Rekordeinkauf Ricardo Pepi nach wie vor in den Seilen. Der US-Amerikaner muss sich deutlich steigern, wenn er seiner Ablösesumme von 16 Millionen Euro in der kommenden Saison auch nur ansatzweise gerecht werden will. Zu teilnahmslos wirkt Pepi bisweilen, vor allem aber zu unsicher und schwach im Torabschluss.

17-Jähriger macht sich bemerkbar

Wie Jensen konnten in der Vorbereitung Sechser Carlos Gruezo und Linksaußen Iago überzeugen, beide sind nach jetzigem Stand unumstritten. Während Gruezo im Zentrum ohnehin die Konkurrenz fehlt, macht sich auf links der erst 17-jährige Aaron Zehnter bemerkbar. Dem Eigengewächs unterlaufen wenig überraschend noch viele Fehler, er bringt aber definitiv das Potenzial für einen Bundesligaspieler mit. Zehnter, der gerade erst einen Profivertrag unterschrieb, könnte schon in dieser Saison erste Pflichtspielminuten im FCA-Trikot sammeln.

Ob das auch für Daniel Klein gilt? Der Torhüter kam im vergangenen Sommer von der TSG Hoffenheim und durfte gegen Rennes in den letzten 30 Minuten das Tor hüten. Weil Tomas Koubek unter den Erwartungen blieb, zu teuer ist und deshalb verliehen werden soll, wird Klein hinter Rafael Gikiewicz die Nummer 2 werden. Der Pole wiederum präsentierte sich in der Vorbereitung extrem wackelig, tut sich schwer mit dem Aufbauspiel. Nicht auszuschließen, dass Klein früher als erwartet eine Chance erhält.