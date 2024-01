Wer hat die meisten Tore bei einer Handball-EM erzielt?

Mit 288 Treffern steht Gudjon Valur Sigurdsson an der Spitze der ewigen Torschützenliste der Handball-EM, doch bei der bevorstehenden Europameisterschaft könnte es zu einer Wachablösung kommen und es eine neue Antwort auf die Frage wer die meisten Tore bei einer Handball-EM erzielt hat geben.

Gudjon Valur Sigurdsson - hier bei der EM 2016 - führt die ewige Torschützenliste der Handball-EM noch an. Sascha Klahn

Elf Europameisterschaften bestritt Gudjon Valur Sigurdsson, der mittlerweile als Trainer des VfL Gummersbach agierende Isländer erzielte dabei in 59 Spielen insgesamt 288 Tore. Nikola Karabatic steht nun ebenfalls vor seinem elften Turnier, hat es mit Frankreich im Turnier aber oftmals weiter geschafft und so bereits jetzt zwölf Spiele mehr absolviert als der Rekordschütze.

Noch liegt Nikola Karabatic neun Tore hinter Gudjon Valur Sigurdsson, doch bereits in der Vorrunde könnte er diesen an der Spitze der ewigen Torschützenliste überholen. Während ein Großteil der Spieler in den Top20 unterdessen keine weiteren Tore mehr erzielen werden, gibt es allerdings einen weiteren Konkurrenten im Rennen um die Spitze.

Mikkel Hansen steht mit Dänemark zwar erst vor seinem achten Turnier und hat bislang erst 48 EM-Spiele bestritten, doch bei diesen erzielte er bereits 261 Tore und liegt so nur 18 Treffer hinter Karabatic und 27 hinter Sigurdsson. Sollte er seinen Schnitt von über dreißig Treffern pro Turnier halten, könnte er aber an beiden Kontrahenten vorbeiziehen.

Gudjon Valur Sigurdsson war dabei übrigens nie Topscorer bei einer EM, Nikola Karabatic hingegen wurde 2008 - gemeinsam mit Ivano Balic und Lars Christensen, die ebenfalls 44 Treffer erzielten - Torschützenkönig bei einem Turnier. Ein deutscher Spieler ist nicht in den Top20 vertreten, Thomas Knorr holte 1996 allerdings die Torjägerkrone.

Top20 - Meiste Tore bei einer Handball-EM

EM-Tore Spieler Nation EM-Turniere 288 Gudjon Valur Sigurdsson ISL 2000-2020 279 Nikola Karabatic FRA 2004-2022 261 Mikkel Hansen DEN 2010-2022 203 Stefan Lövgren SWE 1994-2004 188 Ivan Cupic CRO 2006-2018, 2022 188 Lars Christiansen DEN 1996, 2000-2012 185 Luc Abalo FRA 2006-2020 183 Ólafur Stefánsson ISL 2000-2010 182 Jan Filip CZE 1998, 2002-04, 08-12 182 Kiril Lazarov MKD 2012-2020 176 Eduard Koksharov RUS 1998-2008, 2012 172 Jerôme Fernandez FRA 1998, 2002-2014 171 Sander Sagosen NOR 2014-2022 171 Karol Bielecki POL 2004-2016 170 Michael V. Knudsen DEN 2000-2010, 2014 163 Daniel Narcisse FRA 2000-02, 2006-16 155 Zlatko Horvat CRO 2006-08, 2012-20 154 Domagoj Duvnjak CRO 2008-2020 152 Alberto Entrerrios ESP 2000-2012 151 Ivano Balic CRO 2002-2012

Stand: 01.01.2024 vor dem Start der Handball-EM 2024