Wer hat die meisten Einsätze in der 1. Handball-Bundesliga?

Deutsche Spieler und vor allem die Torhüter dominieren erwartungsgemäß die Hitliste der meisten Einsätze in der 1. Handball-Bundesliga. Ganz vorne an der Spitze liegt Carsten Lichtlein, mittlerweile Torwarttrainer der MT Melsungen mit 712 Partien.

Schon mit deutlichen Abstand folgt dann mit Johannes Bitter (641) der erste aktive Spieler. Doch der Keeper vom HSV Hamburg müsste noch bis 2026 spielen, um seinen einstigen Nationalmannschaftskollegen einzuholen.

Auch auf den weiteren Positionen folgen zunächst die Schlussleute, Silvio Heinevetter (616) überholte nun Ende Februar Jan Holpert (614), dahinter folgt dann mit Henning Fritz (594) ein weiterer Keeper.

Volker Zerbe, vor der Saison mit 593 Partien noch gleichauf mit Heinevetter ist hingegen weiterhin bester Feldspieler. Aktive Spieler, die dem Geschäftsstellenleiter der Füchse Berlin, diese Position streitig machen können, gibt es wenig.

Patrick Groetzki (509) von den Rhein-Neckar Löwen gelang der Sprung in die Top15, Tim Kneule knackte die Marke von 500 Ligapartien - hierfür fehlt Manuel Späth nach seinem Blitzcomeback Anfang des Jahres noch eine Partie.

Knackt Lindberg die 500?

Die Marke von 500 Ligapartien könnte auch noch Hans Lindberg von den Füchsen Berlin knacken. Der Rekordtorschütze der Beletage müsste dafür aber in seiner letzten Spielzeit alle 34 Partien bestreiten - 488 Partien hat der Däne bislang absolviert und liegt auf Rang 21 knapp vor Kai Häfner (486).

Steffen Weinhold (469) schaffte in dieser Spielzeit der Sprung in die Top 30, er verdrängte damit Lemgo-Coach Florian Kehrmann (464). Mit Domagoj Duvnjak (457), Dario Quenstedt (452) und Patrick Wiencek (451) könnte das in dieser Spielzeit noch drei weiteren Spielern gelingen.

Meiste Einsätze in der 1. Handball-Bundesliga

Aktueller Stand 01.03.24

chs