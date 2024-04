Wer gewinnt das Rewe Final4? Gottfridsson und Schwalb mit Prognose

Das Rewe Final4 rückt stetig näher - an diesem Wochenende ist es endlich soweit. Schon länger spekulieren Fans und anderweitig Beteiligte, wer wohl als Sieger aus diesem Turnier hervorgehen wird. Zu dieser Frage äußerten sich Jim Gottfridsson und Martin Schwalb.

Jim Gottfridsson sieht besonders in Mathias Gidsel den Superfaktor für die Füchse Berlin - auf diese könnte er im Zuge des Rewe Final4 allerdings erst am Sonntag treffen. IMAGO/Foto Lächler

Im Handball-Podcast "Erste 7" von Jens Westen und Martin Schwalb äußerte sich neben Podcast-Moderator Martin Schwalb selbst auch SG Flensburg-Handewitts Jim Gottfridsson zur großen Gewinner-Frage.

"Für so ein Turnier wie das Final4 am Wochenende kannst du eigentlich keine seriöse Prognose abgeben", stellt Schwalb klar. "Es wird wieder Menschen geben, die an diesen speziellen Tagen über sich hinauswachsen, und die werden diese Spiele entscheiden. Im letzten Jahr war es zum Beispiel David Späth. Alle vier Mannschaften gehen mit einer Erfolgsaussicht von 25 Prozent in das Wochenende", erläutert der Ex-Bundesligatrainer genauer.

Auch Jim Gottfridsson ist sich der großen Bedeutung des Turniers bewusst: "So ein Final4 ist immer speziell. Für mich als Spieler macht es keinen Sinn, mir über den möglichen Finalgegner Gedanken zu machen. Ich brauche all meine Energie für Samstag, damit wir die MT Melsungen schlagen."

Zudem meint er, dass „das Lineup mit uns, Melsungen, Magdeburg und Berlin das stärkste bei einem Final 4 seit langer Zeit [ist]. 25/25/25/25... Da gebe ich Schwalbe recht."

Superfaktor Gidsel

Für Gottfridsson haben allerdings nicht nur die Mannschaften Wichtigkeit, sondern auch ein ganz spezieller Sportler: "Jede Mannschaft stellt sich im Moment die Frage, wie man Mathias Gidsel stoppen kann."

„Er hat eine enorme Power, aber vielmehr beeindruckt mich noch sein Timing. Er schafft es, seinen Abstand zu den Abwehrspielern so zu wählen, dass er im Eins gegen Eins immer einen halben Schritt schneller ist. Ihm kommt außerdem zugute, dass im heutigen Handball die Angriffsspieler von den Schiedsrichtern viel mehr geschützt werden als noch vor zehn Jahren. Das war damals wirklich knallhart", lobt der Schwede Gidsel.

Zunächst muss Gottfridsson sich allerdings noch keine Gedanken um den Dänen machen. Für ihn und die SG Flensburg-Handewitt geht es am morgigen Samstag im ersten Spiel gegen die MT Melsungen. Gidsel und die Füchse zu bekämpfen steht somit erst dem SC Magdeburg zu. Sollten sowohl die Füchse Berlin als auch die SG Flensburg-Handewitt als Sieger aus ihren Partien hervorgehen, würden sie am Sonntag aufeinandertreffen: dann müsste Gottfridsson eine Lösung finden, um Mathias Gidsel zu besiegen und mit seiner Mannschaft den Pokal zu holen.