Wer gegen alle 18 Erstligisten getroffen hat - und wer kurz davor ist

Mit seinem Tor gegen Union hat Eric Maxim Choupo-Moting nun gegen alle aktuellen Bundesligaklubs getroffen. Wem das noch gelang - und wem es bald noch gelingen könnte.

Eric Maxim Choupo-Moting ist in so mancher Hinsicht ein besonderer Profi. Noch nie wurde für den Angreifer auch nur ein Cent Ablösesumme bezahlt, stets wechselte er ohne Vertrag den Verein.

Seit Sonntag findet er sich in einem anderen illustren Kreis wieder. Gegen Union Berlin gelang ihm beim 3:0-Erfolg der Führungstreffer per Kopf. Union war der einzige Klub, der dem Deutsch-Kameruner auf seiner persönlichen Liste noch gefehlt hatte. Er hat damit gegen jeden aktuellen Bundesligisten mindestens ein Tor erzielt - natürlich auch früher einmal gegen seinen aktuellen Verein Bayern München.

Choupo-Moting - und wer noch? Nur zwei Spieler tauchen noch in dieser Liste auf, wobei einer nicht mehr aktiv ist und einer nicht mehr in der Bundesliga kickt. Vedad Ibisevic, in der Bundesliga für Hoffenheim, Stuttgart, Hertha und Schalke am Ball, ist einer davon. In keiner Liste mit vielen Toren fehlen darf natürlich auch Robert Lewandowski (Dortmund, Bayern), der inzwischen als Barcelona-Stürmer die Abwehrreihen spanischer Klubs in Angst und Schrecken versetzt.

Immer wieder fehlt Union

Ein paar Spieler können das Trio noch erweitern. Dazu gehört Münchens Serge Gnabry ebenso wie der aktuell vertragslose Max Kruse, der vom Karriereende nichts wissen will. Der Ex-Wolfsburger hält sich mit einem Privatcoach fit und schrieb unlängst auf Instagram: "Kein Rückzug, kein Aufgeben." Beiden fehlt noch der Aufsteiger von 2019, Union Berlin, auf der Liste.

Auch Freiburgs Michael Gregoritsch fehlt nur noch ein Verein auf der Liste, allerdings ein namhafter. Der Österreicher muss noch gegen den FC Bayern treffen. Dortmunds Anthony Modeste hingegen benötigt noch ein Tor gegen Ex-Klub Hoffenheim, Florian Niederlechner eines gegen den VfL Bochum - genauso wie Dortmund-Angreifer Marco Reus.

Müller hätte als Zehnjähriger gegen Bayern treffen müssen

Sechs weitere Spieler haben schon gegen 17 von 18 Vereinen getroffen, doch aus verschiedenen Gründen dürfte es schwierig bis unmöglich werden, sich noch in die Liste einzutragen. Mario Gomez und Claudio Pizarro - beiden fehlt Union - haben ihre Karriere beendet. ManUnited-Stürmer Wout Weghorst (ihm fehlt sein eigener Ex-Klub Wolfsburg) und Monacos Angreifer Kevin Volland (ebenfalls Union) spielen nicht mehr in der Bundesliga.

Freiburgs Vincenzo Grifo und Thomas Müller, der seit den D-Junioren beim FCB spielt, sind ebenfalls gehandicapt - sie müssten gegen den Verein treffen, bei dem sie gerade unter Vertrag stehen. Eigentore zählen aber nun mal nicht in dieser Statistik ...