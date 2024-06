Wer folgt auf Bellingham? Pavlovic mit Außenseiter-Chance

Der Golden-Boy-Award für den besten U-21-Spieler Europas ist eine prestigeträchtige Auszeichnung der italienischen Sportzeitung Tuttosport. Am Mittwoch veröffentlichte die Redaktion die Liste der 100 Kandidaten für dieses Jahr, darunter neun aus der Bundesliga.

Aus Solomeo (Umbrien) berichtet Frank Linkesch

Wer folgt auf Jude Bellingham? Der Ex-Dortmunder gewann im vergangenen November die begehrte Auszeichnung vor Jamal Musiala und steht in einer Reihe mit vorherigen Siegern wie Lionel Messi (2005), Mario Götze (2011), Kylian Mbappé (2017) oder Erling Haaland (2020). Aktueller Favorit ist Lamine Yamal, der gerade einmal 16-jährige Mittelfeldspieler des FC Barcelona. Er führt das Tuttosport-Ranking an.

Die Veröffentlichung fand in gewohnt feierlichem Rahmen auf dem Anwesen des Modeschöpfers Brunello Cucinelli in dem malerischen umbrischen Dorf Solomeo nahe Perugia statt. Gigi Buffon gab sich die Ehre, teilte in einer Talkrunde seine Erinnerungen an die Anfang des Jahres verstorbene Legende Gianni Riva.

Bojan Krkic (33), 2008 Vierter bei der Wahl, gab Einblicke in das Konzept von Barcelonas Nachwuchsschmiede La Masia. Aus gutem Grund: Mit Yamal spielt der Favorit aus den Golden-Boy bei Barca, das als einziger Klub zusammen mit Brighton & Hove Albion gleich vier Spieler unter den Top-100 stellt. Rang zwei belegt derzeit Joao Neves von Benfica Lissabon vor Alejandro Garnacho von Manchester United. PSG-Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery folgt dahinter.

Neun Kandidaten aus der Bundesliga

Und die Bundesliga? Die war vergangenes Jahr mit Bellingham, Musiala, Florian Wirtz und Xavi Simons höchst prominent und weit vorne vertreten, alle sind mittlerweile zu alt. Neun Bundesliga-Profis, darunter sieben für den DFB spielberechtigte, gehören zu den Kandidaten. Das bedeutet für die Bundesliga Rang fünf hinter den Ligen Frankreichs (16 Profis), Belgiens (12), Englands und Spaniens (je 11). Sieben Deutsche sind so viele wie Engländer und Belgier, Spanien kommt auf acht. Frankreich ist mit elf auch hier wenig überraschend spitze.

Aktuell bester Bundesliga-Profi ist Aleksandar Pavlovic auf Rang neun, zwei Plätze vor Mathys Tel, seinem Mannschaftskameraden beim FC Bayern. Mit Jamie Bynoe-Gittens auf Platz 16 und Youssoufa Moukoko (23.) folgen aus Sicht der Bundesliga zwei Dortmunder.

Frankfurts Hugo Larsson (35.), Kölns Max Finkgräfe (44.), der Mainzer Brajan Gruda (48.) sowie die Hoffenheimer Tim Drexler (86.) und Umut Tohumcu (96.) sind die übrigen. Kriterien für das Ranking sind die sportlichen Leistungen, die Spielzeit, die Stärke des jeweiligen Klubs sowie die Leistungen im Nationalteam und der Champions League.

Verkürzungen der Liste

Die Liste wird von nun an zum 15. jeden Monats um 20 Spieler verkürzt. Mitte Oktober bleiben 20 übrig, aus denen 40 europäische Journalisten von Fußball-Fachmagazinen, darunter auch der kicker, den Sieger wählen. 2023 führte lange Zeit Musiala, ehe er auf der Zielgeraden vom erst nach seinem Wechsel zu Real Madrid stark auftrumpfenden Bellingham abgefangen wurde. Und dieses Mal? Vorteil für die Profis, die bei der EM Eindruck hinterlassen können bzw. im Spätsommer in der Königsklasse.