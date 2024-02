Wer ersetzt den gesperrten BVB-Torjäger Malen?

Erst erzielte er sein zehntes Saisontor, dann kassierte er seine fünfte Gelbe Karte: Donyell Malen fehlt Borussia Dortmund bei Union Berlin. Wer könnte den Niederländer ersetzen?

Der Frust über den Spielstand war Donyell Malen anzumerken in der Nachspielzeit der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (2:3). Nach einem Stocherer von Dennis Geiger schubste der Niederländer seinen Gegenspieler um - Gelb für beide und für Malen angesichts der bereits fünften das Aus für den BVB-Auftritt bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Doch wer könnte den formstarken Außen ersetzen, der auch unter der Woche im Champions-League-Achtelfinale bei Ex-Klub PSV Eindhoven erfolgreich war? Edin Terzic hat mehrere Optionen:

Jamie Bynoe-Gittens: Der britische Youngster setzt in der laufenden Saison bereits einige Duftmarken und steht in der Liga bei einem Tor und vier Vorlagen. Dem 19-Jährigen fehlt es ob seines Alters allerdings naturgemäß noch an Konstanz, bei den letzten Startelf-Auftritten in Heidenheim und gegen Freiburg gelang ihm nur wenig. Er dürfte eine Option als Joker bleiben.

Karim Adeyemi: Die Viertelstunde gegen Hoffenheim war sein Debüt 2024, zuvor hatte der Flügelstürmer seit Anfang Dezember gefehlt. Bisher ist es nicht die Saison des Nationalmannschafts-Kandidaten, gerade einmal eine einzige Vorlage gelang dem 22-Jährigen in der Liga, etwas besser ist die Bilanz zumindest in der Champions League. Nach seiner langen Ausfallzeit wäre ein Einsatz von Beginn an eher überraschend.

Julien Duranville: Erstmals seit Mai und überhaupt erst zum zweiten Mal seit seinem Wechsel vor über einem Jahr stand der Belgier am Sonntag für Dortmund auf dem Platz. Der hochtalentierte 17-Jährige hatte immer wieder mit Muskelproblemen zu kämpfen und wurde bewusst langsam wieder an die Profis herangeführt. Ein Startelfeinsatz ist noch keine Option.

Marius Wolf: Der letzte Liga-Startelfeinsatz des variablen Außenbahnspielers datiert auf den 3. Dezember. Überhaupt kämpft der Aufsteiger der vergangenen Saison um seinen Anschluss - auch mit Blick auf den auslaufenden Vertrag im Sommer. In Berlin wird Wolf wohl eher als Back-up für Rechtsverteidiger Julian Ryerson benötigt.

Julian Brandt: Der Offensiv-Allrunder agierte gegen Hoffenheim zuletzt auf der Sechs neben Marcel Sabitzer, ist aber zwischen Abwehr und Sturm variabel einsatzbar. Gut möglich, dass er in einem 4-2-3-1 die linke oder rechte Position der offensiven Dreierreihe neben dem zentralen Marco Reus und gegenüber von Jadon Sancho einnimmt - obwohl auch der 27-Jährige im neuen Jahr noch die Konstanz seiner starken ersten Saisonhälfte sucht.