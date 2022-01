Wer erreicht den Super Bowl? Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" zu den Championship Games hören!

Was war das für ein spektakuläres Football-Wochenende!? Alle vier Divisionals wurden erst mit der letzten Aktion entschieden. Am Sonntag stehen in AFC und NFC die Championship Games an, frisches Drama garantiert. Die neue Podcast-Folge "Icing the kicker" stimmt darauf ein - und blickt auch auf die Zukunft zweier Quarterback-Superstars.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire