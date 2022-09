"Wer da keine Motivation hat, sollte nicht hier sein": DBB-Team will die Bronze-Medaille

Bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ist die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug groß. Trotzdem bietet sich der DBB-Auswahl noch eine Medaillen-Chance - und die will sie ergreifen.

Aus Berlin berichtet Frederik Paulus

An den abgezockten Spaniern hatte sich das DBB-Team am Freitag die Zähne ausgebissen und musste schließlich den Traum vom Finale begraben. "Es tut weh. Klar die Spanier waren stark. Aber das Spiel hätten wir gewinnen können", sagte Johannes Thiemann, der zwar einräumte, dass der Weltmeister am Ende seine Klasse ausgespielt hatte. Aber: "Ich glaube, wir hätten einen besseren Job machen können, um es gar nicht so weit kommen zu lassen." Das sah auch Franz Wagner so. "Wir haben viel, woraus wir lernen können."

Womöglich schon für das letzte Spiel bei dieser Heim-EM, die zwar nicht mit dem Titel gekrönt wird. Aber den Gastgebern bietet sich am Sonntag (17.15 Uhr) die Möglichkeit, die Bronze-Medaille zu gewinnen. Das von Bundestrainer Gordon Herbert vorab erklärte Ziel. "Wir wollten aufs Podium kommen", unterstrich der Kanadier nach dem verlorenen Halbfinale nochmal.

Er muss nun einen Weg finden, das Team nach der großen Enttäuschung auf die Partie gegen Polen einzustimmen. Gegen den Underdog, der von Frankreich im ersten Halbfinale gedemütigt wurde, sind die Gastgeber klarer Favorit - und wollen dieser Rolle gerecht werden. "Klar, heute Abend wird es etwas weh tun. Aber morgen stehen wir auf und wissen genau, was unser Ziel ist", kündigte Andreas Obst nach dem Spanien-Spiel kämpferisch an.

Kapitän Dennis Schröder, der wieder bei den Los Angeles Lakers landen wird, ist sich sicher, dass die Mannschaft heiß auf die Medaille sein wird: "Wer da keine Motivation hat, sollte nicht hier sein." Es wäre die erste Medaille für ein deutsches Team seit der EM-Silbermedaille 2005, als die DBB-Auswahl in Belgrad Griechenland unterlag.