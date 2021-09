Wer bricht aus der Verfolgergruppe aus?

Hinter Meister Kiel und Vizemeister Flensburg werden die Ellenbogen ausgefahren. Wer bricht in dieser Saison womöglich aus der Verfolgergruppe aus, um die Top-Favoriten ins Schlingern zu bringen?

SC Magdeburg (2020/21: 3. und 53:23 Punkte)

So "nah" wie der SC Magdeburg - 15 Punkte hinter Kiel und Flensburg (je 68:8 Punkte) - kam in der Vorsaison niemand an die Top-Favoriten ran. Coach Bennet Wiegert hat in Sachsen-Anhalt etwas aufgebaut, der bedingungslose Tempo-Handball überfordert viele Konkurrenten. Der 34:33-Sieg über Meister Kiel am 33. Spieltag brachte erst wieder so richtig Spannung in den Titelkampf, auch bei den Duellen mit Flensburg (29:32, 30:33) war der SCM keineswegs chancenlos. Mit Kreisläufer Magnus Saugstrup (mit Dänemark 2021 Weltmeister und Vize-Olympiasieger), Keeper Mike Jensen (Balingen-Weilstetten) sowie den Rückkehrern Kay Smits und Philipp Weber haben sich die Magdeburger sinnvoll verstärkt. Es käme nicht überraschend, wenn Wiegerts Mannschaft den Rückstand auf Kiel und Flensburg in dieser Saison deutlich verkürzen könnte.

Füchse Berlin (2020/21: 4. und 52:24 Punkte)

Nur einen Zähler hinter dem SCM landeten die Füchse Berlin, die den Meisterkampf der Saison 2020/21 mit ihrem Auswärtssieg in Flensburg entschieden (33:29). Nach anfänglichen Problemen unter Trainer Jaron Siewert fand der Hauptstadtklub immer besser in die Spur und gewann alle seiner letzten zehn Bundesligaspiele. Im Sommer hielten die Berliner ihre Mannschaft größtenteils zusammen, mit Viran Morros kam von PSG ein hocherfahrener Abwehrspezialist dazu. Die Ambitionen der Füchse unterstreichen auch zwei Transfers für die nächste Saison: Neben Schwedens Kreisläufer Max Darj wechselt mit Mathias Gidsel "eines der größten Talente unserer Zeit" in die Hauptstadt.

Rhein-Neckar Löwen (2020/21: 5. und 50:26 Punkte)

An die Meisterjahre 2016 und 2017 konnten die Löwen in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr anknüpfen, nun ist ein Umbruch unumgänglich. Sinnbildlich dafür steht die Spielmacher-Position: Der Abgang von Publikumsliebling Andy Schmid nach der Saison 2021/22 ist beschlossene Sache, zuvor soll er noch das im Sommer verpflichtete Top-Talent Juri Knorr an seine Fußstapfen heranführen. Auch Spieler wie Linksaußen Benjamin Helander und Rechtsaußen Mamadou Diocou sollen jugendliche Frische in den Kader bringen. So richtig Fahrt aufnehmen dürfte das "Projekt" Umbruch dann im nächsten Sommer, wenn Wunschtrainer Sebastian Hinze das Zepter übernimmt.

MT Melsungen (2020/21: 8. und 41:35 Punkte)

Ein Thema für sich, das auch Seiten füllen kann, ist die MT Melsungen. Die Nordhessen hatten in der Vorsaison 27 Punkte Rückstand auf die Spitze, was dem Potenzial des Kaders keineswegs entspricht. "Man hat bei Melsungen immer das Gefühl, dass der nächste Schritt folgt", sagte Weltmeister Johannes Bitter jüngst im kicker-Interview: "Und ich weiß auch, dass es nur einmal explodieren muss, und dann sind sie schwer aufzuhalten." In die Reihe vergangener Top-Transfers passt in diesem Sommer die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers André Gomes vom FC Porto. Für Trainer Gudmundur Gudmundsson wird es in erster Linie darum gehen, Konstanz in die Leistungen zu bringen und speziell die Ausreißer nach unten möglichst zu minimieren. Deftige Niederlagen wie beim HC Erlangen (21:31) oder in Flensburg (20:36) gab es in der Vergangenheit zu häufig.