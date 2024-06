Wer bekommt heute Abend kein EM-Ticket von Nagelsmann?

Julian Nagelsmann hatte sich bewusst dafür entschieden, mit drei Spielern mehr die Turnier-Vorbereitung zu bestreiten, als er in den finalen EM-Kader berufen kann. Am Freitag nun muss er seine Entscheidung bekanntgeben. Leicht ist ihm diese nicht gefallen.

So frisch, wie sich Maximilian Beier bei seinem DFB-Debüt gegen die Ukraine (0:0) präsentiert hatte, so erfrischend gab der 21-Jährige anschließend auch darüber Auskunft. Stolz sei er über seine Premiere, etwas enttäuscht wegen des Resultats. Das Trikot werde an "Mama und Papa" gehen. Und sein Auftrag sei klar vorgegeben gewesen: "Ich soll von der Bank kommen und richtig Stress machen", sagte der Hoffenheimer Offensivspieler nach seinem Debüt am Montagabend. Bis dahin war er für viele Streichkandidat Nummer 1 im DFB-Team, in seinen 31 Minuten Einsatzzeit in Nürnberg aber sammelte er reichlich Argumente für einen Verbleib im EM-Kader - und machte Bundestrainer Julian Nagelsmann die ohnehin schwere Entscheidung damit noch ein bisschen schwerer.

Fest steht bislang: Die in der Vorbereitung von der U 21 dazugeholten Brajan Gruda und Rocco Reitz werden definitiv keines der 26 Tickets bekommen. Der Mainzer Gruda musste verletzt abreisen, für Reitz endet die Zeit mit dem DFB-Team heute Abend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mönchengladbach mit dem Testspiel gegen Griechenland, dem letzten vor dem EM-Start in einer Woche gegen Schottland. Anschließend will Nagelsmann kommunizieren, welcher Spieler noch nach Hause muss.

Wird es nach Beiers Auftritt für Führich eng?

"Wir haben die Kader-Entscheidung an sich getroffen. Ich sehe aber davon ab, sie jetzt zu verkünden. Ich spreche auch noch nicht mit den Spielern", sagte der Bundestrainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Test sei "kein Indikator", vielmehr hat Nagelsmann die gesamte Vorbereitungsphase ebenso in seine Überlegungen eingeschlossen wie mögliche Eventualitäten, die im Turnierverlauf auftreten könnten.

Mit Blick auf Beier liegt nahe, dass er ursprünglich als Back-Up-Lösung für die Offensive vorgesehen war, da die Münchner Leroy Sané und Jamal Musiala angeschlagen anreisten und unklar war, ob und wie schnell sie fit werden würden. Doch seine Flexibilität und seine Joker-Qualitäten prädestinieren Beier nicht erst seit seinem spritzigen Ukraine-Debüt zugleich für einen Posten als EM-Spezialkraft. Das wiederum könnte bedeuten, dass es für den Stuttgarter Chris Führich eng werden könnte - obwohl auch er bei seinen Teilzeiteinsätzen bislang als belebendes Element auffiel.

Rückt Nagelsmann von seinem Torwartplan ab?

Doch wo könnte der Bundestrainer alternativ eine Position streichen? Vier Torhüter im 26-köpfigen erscheinen auf den ersten Blick unnötig. Doch Nagelsmann ging diesen Schritt ganz bewusst. Zum einen, weil das Keeper-Quartett bestmögliche Trainingsbedingungen für die Feldspieler garantiert. Zum anderen, weil er ursprünglich ohnehin lieber nur 23 Spieler nominiert hätte - und nicht wie die Mehrheit der anderen teilnehmenden Nationaltrainer die nun von der UEFA zugelassenen 26. Durch die zusätzliche Torwartstelle spart er einen Feldspieler und hält somit diese Gruppe kleiner.

Ob Nagelsmann davon nun wieder abrückt? Ausgeschlossen ist das nicht. So sagte Alexander Nübel, Keeper Nummer 4 im derzeitigen Aufgebot, in einem Interview mit t-online: "Vielleicht sagt sich Julian jetzt kurz vor dem Start, dass ihm doch drei Keeper reichen, weil er auf dem Feld eine größere Flexibilität haben will."

Koch ist im Abwehrzentrum nur die Nummer 5

Streichpotenzial besteht auch in der Innenverteidigung: Antonio Rüdiger und Jonathan Tah sind in der Viererkette gesetzt, Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton lauten die ersten Alternativen. Der gegen die Ukraine eingewechselte Robin Koch steht in der internen Hierarchie auf der fünften Position, die eigentlich nicht benötigt wird.

Enger aufgestellt ist das DFB-Team auf den defensiven Außenbahnen. Hier stehen Nagelsmann nur vier Spieler zur Verfügung: Joshua Kimmich und Maximilian Mittelstädt als Startspieler, Benjamin Henrichs und David Raum als Ersatzkräfte. Gegen die Ukraine kamen die beiden Leipziger nicht zum Einsatz. Ein Indiz, dass der Bundestrainer hier keine Wechsel plant. Da Henrichs auf beiden Seiten einsatzbar ist und Raum aufgrund einer Innenbandblessur im Knie im ersten Teil der EM-Vorbereitung nur dosiert trainieren konnte, scheint auch der Linksverteidiger nach den jüngsten Eindrücken verzichtbar.