Wer assistiert Nagelsmann? Wagner und Glück im Gespräch

Wen wird der designierte Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zum DFB bringen, wenn seine Mission Heim-EM beginnt? Es werden allem Anschein nach bekannte Gesichter werden.

Vor der offiziellen Bekanntgabe, dass Julian Nagelsmann bis zur EM neuer Bundestrainer werden wird, müssen noch formelle Schritte folgen. Sein Vertrag beim FC Bayern muss aufgelöst werden. Beim DFB müssen außerdem die entsprechenden Gremien, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Verpflichtung zustimmen.

Deswegen hielt sich DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke vor dem Champions-League-Spiel von Dortmund bei Paris St. Germain auch noch bedeckt. "Die Gremien haben noch gar nicht getagt, also kann auch keine Entscheidung gefallen sein", bremste er bei "Prime Video".

Dennoch wird nach der mündlichen Einigung der Parteien bereits darüber berichtet, wer den neuen Bundestrainer unterstützen wird. Die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochausgabe) schreibt, dass voraussichtlich Sandro Wagner und Nagelsmanns langjähriger Vertrauter Benjamin Glück im Trainerteam sein werden.

Wagner ist im Gespräch

Demnach sei das Engagement von Wagner "im Gespräch". Der 35-Jährige, aktuell Assistent von Hannes Wolf bei der U-20-Nationalmannschaft, hatte mit seinem Chef bereits Interimscoach Rudi Völler beim Länderspiel gegen Frankreich (2:1) erfolgreich assistiert. Dabei hinterließ Wagner nach Aussagen von Völler und einiger Nationalspieler einen sehr guten Eindruck.

Wagner, U-21-Europameister von 2009, kam als Aufstiegstrainer der SpVgg Unterhaching zum DFB. Als Spieler ist er dreimaliger deutscher Meister und zweimaliger DFB-Pokalsieger. Der achtmalige Nationalspieler war zudem bereits im Stürmer-Programm des DFB als Trainer aktiv. Nun könnte seine größte Aufgabe winken.

Glück ist Nagelsmanns langjähriger Assistent

Schon etwas weiter soll die Personalie Glück gediehen sein: Der 37-Jährige werde Nagelsmann zum DFB begleiten, hieß es. Glück lernte Nagelsmann einst in Hoffenheim kennen und wurde dort dessen Co-Trainer. In dieser Rolle begleitete er ihn auch auf dessen weiteren Stationen in Leipzig und beim FC Bayern, wo Nagelsmann im März seinen Job verloren hatte.