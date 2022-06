"Wer Angst hat, sollte zu Hause bleiben": Bayern wollen dem Momentum trotzen

Vom Underdog zum Favoriten - und zurück. Bayerns Basketballer vergeben auch ihren zweiten Matchball. Es kommt zum großen Showdown in Bonn. Und Angst darf keine Rolle spielen.

Gegen menschliche Gewohnheiten ist auch Andrea Trinchieri machtlos. Als Bayern Münchens Basketballer in der Halbfinalserie gegen die Telekom Baskets Bonn vor wenigen Tagen noch mit 2:0 in Führung lagen, hatte ihr Trainer angesichts des trügerischen Vorsprungs vor Leichtsinn gewarnt. Derartige Gedanken seien zwar menschlich, doch er wolle dagegen ankämpfen, sagte Trinchieri. Nach dem 80:83 im vierten Spiel der Best-of-five-Serie am Montagabend steht fest: zumindest dieser Kampf ging verloren.

Nun bleibt den Münchnern am Mittwoch (20.30 Uhr/ Sport1 und MagentaSport) eine allerletzte Chance, um das Traumfinale in der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin perfekt zu machen. "Natürlich hat das Momentum gewechselt. Wir müssen nach Bonn, es wird dort vollbesetzt sein", sagte der Italiener. Den Baskets schiebt er nach ihrer Aufholjagd - erneut - die unangenehmere Favoritenrolle zu.

Trinchieri fordert von seiner Mannschaft, das Level anzuheben. "Wer immer Angst davor hat, ins fünfte Spiel zu gehen und zu gewinnen, sollte zu Hause bleiben", appellierte der Coach unmissverständlich an sein Team. Im Alles-oder-Nichts-Spiel könne alles passieren. "Es wird schwierig, aber mal sehen", sagte der Südländer kleinlaut.

Und wieder eins geklaut: Die Bonner um Kapitän Karsten Tadda nach dem zweiten Sieg in München. picture alliance/dpa/Bildagentur kolbert-press

Am Montag gestatteten die Bayern im brodelnden Audi Dome den Gästen ein paar Offensivrebounds zu viel und leisteten sich selbst zu viele Ballverluste und Fehlversuche von der Freiwurflinie. "Was ich nicht verstehe: In den ersten beiden Spielen waren wir sehr fokussiert auf die Verteidigung und die Rebounds. Im dritten und vierten Spiel haben wir hier einen Rückschritt gehabt", analysierte Trinchieri, dessen Team nur aus dem ersten Viertel mit einer Führung gegangen war.

Zum Ende des dritten Durchgangs drehten die Bonner auf und Jeremy Morgan führte die Gäste mit spektakulären Körben mit einem 10:0-Lauf zu einem 66:60. "Bonn hat eine gute Wurfquote gehabt", erkannte auch Bayerns Shooting Guard Nihad Djedovic neidlos an. Nach einem Distanzwurf von Bonns Liga-MVP Peter Jackson-Cartwright zum 83:77 retteten die Gäste den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende entschieden die Nerven, die am Mittwoch wohl noch mehr gefragt sein dürften. "Wir spielen das fünfte Spiel in Bonn, um es zu gewinnen, und werden alles geben, damit wir in die Finals kommen", sagte Djedovic. Zumindest der von Trinchieri zuletzt argwöhnisch betrachtete Leichtsinn dürfte bis dahin längst verflogen sein.