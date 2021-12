Wenzel verlängert in Homburg und hadert mit der Konstanz

Ex-Bundesligist FC 08 Homburg hat im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze in der Regionalliga Südwest jüngst überraschend Punkte liegen lassen. Trainer Timo Wenzel hadert.

Für Wenzel war das insgesamt enttäuschende 1:1 gegen RW Koblenz das erste Spiel nach seiner Vertragsverlängerung. Der ursprünglich bis Juni 2022 laufende Kontrakt des 44-Jährigen wurde vorzeitig bis 2024 verlängert.

"Ich denke, dass ich mit meiner Art gut hierher passe. Gerade mit der Mannschaft ist es ein sehr homogenes Miteinander. Und ich weiß, dass man hier einiges entwickeln kann", betont Wenzel. Für diese Saison sei ein Platz unter den ersten fünf ein realistisches Ziel. Ob künftig der Aufstieg in die 3. Liga angepeilt werden könne, hänge von vielen Faktoren ab.

Gute Resultate gegen die Topteams

Dass man in der laufenden Runde zwar die Spitzenmannschaften der Liga immer wieder ärgern kann, aber dennoch nie richtig an sie herankommt, liegt ganz klar an der fehlenden Konstanz. So war auch das Spiel gegen Koblenz ein Rückschlag. Konnte der FCH beim 2:1-Erfolg in Ulm seine durchaus vorhandene Klasse noch eindrucksvoll unter Beweis stellen, läuft es gegen die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte oft kontraproduktiv.

Nach der 0:4-Packung im Hinspiel hatten die Homburger Anhänger gegen Koblenz auf eine Wiedergutmachung gehofft. Die Realität sah jedoch mit Ausnahme der letzten zehn Minuten komplett anders aus, sodass der eine Punkt für die Saarländer sogar noch glücklich war.

Mankos: Zweikampf- und Laufbereitschaft

"Wir haben gegen diese zweikampfstarke Mannschaft in der ersten Halbzeit gar nicht dagegengehalten. Letztlich sind wir nach einer Leistungssteigerung noch glücklich zum 1:1 gekommen", sagte Torschütze Daniel Di Gregorio. "Im letzten Spiel muss die Zweikampf- und Laufbereitschaft deutlich gesteigert werden." Auch Wenzel war alles andere als glücklich: "Mir geht es nicht in den Kopf hinein, warum wir nach den letzten starken Spielen die erste Halbzeit komplett verschlafen haben."

Der Trainer hofft nun auf eine versöhnliche letzte Partie des Jahres, wenn die Homburger am kommenden Freitag bei der TSG Hoffenheim II antreten. Aber Vorsicht: Auch gegen die TSG ließ der FCH in der Vorrunde zwei fest eingeplante Punkte liegen (3:3).