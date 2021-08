Wentz' Leiden geht weiter - und wirft für die Colts Fragen auf

Er hatte keine Lust mehr auf die Philadelphia Eagles, weil er dort von Jalen Hurts verdrängt worden war - und wechselte deswegen zu den Indianapolis Colts. Doch nun muss Carson Wentz operiert werden, was eine lange Pause nach sich zieht.

Verletzungen pflastern seinen NFL-Weg, so auch in Indianapolis: Carson Wentz kommt nach seiner Zeit bei den Philadelphia Eagles, wo er 2016 als langjähriger Hoffnungsträger in der ersten Draft-Runde an zweiter Stelle gezogen wurde, einfach nicht auf einen grünen Zweig. Während einer üblichen Bewegung spürte Wentz am Donnerstag während einer Trainingseinheit mit seinen neuen Colts-Kollegen Schmerzen in seinem Fuß. Zunächst setzten sowohl Spieler als auch die Verantwortlichen auf eine konservative Behandlungsmethode ohne Operation.

Nach langem Hin und Her entschieden sich beide Parteien nun aber doch für einen Eingriff, der eine Pause von fünf bis zwölf Wochen nach sich ziehen wird. Damit fehlt Wentz dem NFL-Team aus Indy definitiv zum Saisonstart - und vielleicht noch länger. Ein gebrochener Knochen im Fuß soll die genaue Ursache der wiederkehrenden Schmerzen des 28-Jährigen sein. Dies soll eben jetzt beim anstehenden Eingriff endgültig bereinigt werden.

Der Wurm ist drin

Nichtsdestotrotz ist das alles ein weiterer großer Rückschlag für den Mann aus Raleigh, North Carolina. Besonders seit seiner bärenstarken Regular Season 2017, als der Spielmacher überragende Leistungen darbot, 33 Touchdowns sowie 3296 Yards Raumgewinn und mit den Eagles die Play-offs souverän erreichte, ist der Wurm drin. In der Folge wurde aufgrund eines Kreuzbandrisses der Rest verpasst, Ersatzmann Nick Foles gewann so gegen die New England Patriots den Super Bowl. Nach Wentz' Rückkehr dann kam es zu einer Stressfraktur an der Wirbelsäule, obendren rentierte sich die kostspielige Vertragsverlängerung Philadelphias bis 2024 auch nicht mehr, weil die Leistungen gar nicht stimmten. Nach 50 kassierten Sacks und sehr vielen arg durchwachsenen Leistungen 2020/21 (nur 16 Touchdowns bei 15 Interceptions sowie sechs Fumbles) wurde zwischenzeitlich Rookie Jalen Hurts vor den Quarterback gesetzt - und dieser verabschiedete sich schließlich mit nicht den allerbesten Eindrücken von den Eagles Richtung Indianapolis.



Und nun, Colts?

Gleichzeitig dürfte Wentz (4458 Snaps in der NFL in sechs Jahren) mit seiner neuesten Verletzung in den Büros der Colts für glühende Drähte sorgen. Denn hinter dem potenziellen Nachfolger von großen Namen wie Peyton Manning, Andrew Luck (überraschendes Karriere-Ende) und zuletzt Philip Rivers gibt es nur noch wenig Erfahrung im aktuellen Roster. Ersatz-Quarterbacker Brett Hundley bringt es auf nur 668 Snaps in sieben NFL-Jahren, Talent Jacob Eason, Sam Ehlinger sowie Jalen Morton haben allesamt noch gar keinen Ball in einem NFL-Spiel gefangen, geworfen oder getragen. Sehr wahrscheinlich also, dass die Chefs in Indy in Zusammenarbeit mit den Ideen von Head Coach Frank Reich vor dem Saisonstart nochmals tätig werden (müssen).