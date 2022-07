Wenninger vor Duell mit Deutschland: "Es wird hart zur Sache gehen"

Das Viertelfinale gegen Deutschland wird für Carina Wenninger eine besondere Partie. Dementsprechend groß ist ihre Vorfreude.

Aus London berichtet Gunnar Meggers

Für Carina Wenninger ist Deutschland zur zweiten Heimat geworden. Seit 2007 spielt die Österreicherin schon bei Bayern München. In der nächsten Saison verteidigt sie leihweise für AS Rom. "Bisher habe ich Deutschland bei der EM die Daumen gedrückt. Aber das ist jetzt vorbei", verrät die 31-Jährige vor dem Viertelfinale gegen das DFB-Team am Donnerstag in London-Brentford.

Die Partie wird das 120. Länderspiel in Wenningers Karriere. "Ich freue mich mega darauf", erzählt die Innenverteidigerin. Deutschland habe viel Qualität und viel Geschwindigkeit. "Das müssen wir konsequent verteidigen", kündigte Wenninger am Mittwoch auf der Pressekonferenz der UEFA in Brentford an. National-Trainerin Irene Fuhrmann ergänzte: "Die deutsche Mannschaft weist fast keine Schwäche auf. Aber alles ist möglich. Und wichtig ist, was wir uns selbst zutrauen."

Das EM-Viertelfinale in London ist erst das dritte Länderspiel zwischen den Nachbar-Ländern. Beide Vergleiche hat die DFB-Auswahl gewonnen. "Es wird ein super Duell. Und es wird hart zur Sache gehen", kündigte Wenninger an. Auf die deutsche Mannschaft wartet ein unbequemer und diszipliniert auftretender Gegner.

"Wir sind mutiger geworden"

Auch bei der EM 2017 hatte Österreich den Sprung in die KO-Runde geschafft und unterlag erst im Halbfinale gegen Dänemark. "2017 war sehr wichtig für uns", sagt Fuhrmann. "Wir sind mutiger geworden und trauen uns mehr zu". Und das sollen die deutschen Spielerinnen am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Community Stadium in Brentford auch zu spüren bekommen.