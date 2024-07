Wenninger verlässt Rapid und wechselt zur Austria

Das Frauenteam des SK Rapid wird beim kommenden Start in die Wiener Landesliga nicht auf die Erfahrung von Carina Wenninger bauen können. Die 33-jährige ehemalige ÖFB-Teamspielerin möchte wieder in einer höheren Spielklasse auflaufen - und wird dies in der kommenden Saison bei der Austria tun.

Carina Wenninger heuert bei der Wiener Austria an. Daniel Shaked