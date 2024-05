Wenninger: "Rapid ist spät dran, macht es aber gescheit"

Letzten Sommer beendete sie ihre Profi-Karriere und begann ihren Job als Managerin der Admiral Frauen-Bundesliga. Seit Februar kickt Carina Wenninger für Rapid. Die 127-fache ÖFB-Teamspielerin spricht mit dem kicker über die Ambitionen des Traditionsklubs, die Aussicht auf ein Wiener Derby der Frauen und verrät, dass die Farbe ihrer Kleidung mitunter schon für Kontroversen sorgte.

Frau Wenninger, warum haben Sie Ihre Spielerinnenkarriere nochmal reaktiviert?

Ich habe im Sommer 2023 meine Karriere beendet und das hat so gepasst für mich, ich war im Reinen mit mir. Dann haben im Herbst die Spiele wieder begonnen und ich habe gemerkt, es juckt mich schon sehr. Ich habe dann hobbymäßig mit Freunden in einer Männerrunde gekickt und ein bisschen individuell trainiert. Mit meinem Beruf wäre es auch nicht möglich gewesen, in der Bundesliga zu spielen. Kurz vor Weihnachten hat mich dann Katja (Gürtler, Rapid-Trainerin, Anm.) angerufen. Das Projekt hat sich wirklich toll angehört und ich hatte das Gefühl, Rapid will es gescheit machen. Sie sind spät dran, aber machen es richtig gescheit.

In Ihrer Vita stehen Vereine wie Bayern, Roma und jetzt eben Rapid. Klubs, die in ihren jeweiligen Ländern große Strahlkraft besitzen. Was fällt bei einem Vergleich dieser Vereine auf?

Oft ist es so, dass sich die Mentalität eines Landes auch im Fußball widerspiegelt. In München hat man Disziplin und Arbeit gelernt, man hat gelernt, an sein Limit zu gehen - schon ein Stück weit typisch deutsch. Was mich immer weitergebracht hat, war nie zufrieden zu sein, immer weiterzuarbeiten. Das ist oft ein schmaler Grat, weil manchmal ein 3:0-Sieg mit Bayern auch nicht genug war. In Italien sind alle technisch sehr gut, genießen aber auch das Leben. Den Switch auf dem Platz hat man dann trotzdem hinbekommen. Ich habe dort gut hingepasst, weil ich etwas mitgebracht habe, was vielleicht nicht den typisch italienischen Fußball auszeichnet: viel arbeiten, viel laufen, in Zweikämpfe gehen. Österreich liegt dann in der Mitte. Man ist bereit, zu arbeiten, man ist bereit, hart zu trainieren. Und trotzdem bringt man ein bisschen mehr Gemütlichkeit mit, als es vielleicht die Deutschen haben.

Wie erleben Sie als ehemalige Profi-Spielerin das Training im Amateurbereich?

Es gibt drei Trainings pro Woche, immer abends. An diesen Tagen hätte ich vermutlich ohnehin Sport gemacht, auch ohne Verein. Manchmal lege ich noch ein zusätzliches Training ein. Es ist auch für das Trainerteam eine Herausforderung. Man ist Rapid, möchte erfolgreich sein. Man hat aber Spielerinnen, die Vollzeit einem Job nachgehen und bis vor kurzem zwei Mal in der Woche trainiert haben. Dann kommen jetzt noch Krafttraining und Videoanalysen dazu. Der 'Load' neben dem normalen Arbeitsleben ist sicher höher als bei anderen Landesligaspielerinnen.

Wie legen Sie Ihre Rolle als Kapitänin aus? Sind Sie mit all Ihrer Erfahrung der verlängerte Arm von Trainerin Katja Gürtler?

Natürlich bin ich als Kapitänin ein Stück weit in dieser Rolle, verlängerter Arm ist aber vielleicht zu viel. Mir fehlt oft einfach die Zeit, mich beispielsweise häufiger mit dem Mannschaftsrat zusammenzusetzen oder Katja noch mehr abzunehmen. Ich habe immer gesagt, es muss für alle Beteiligten passen, deswegen schauen wir uns das Ganze einmal bis Sommer an. Ich kann mir gut vorstellen, länger zu bleiben. Es ist ganz viel da, was man in der Rolle weitergeben kann, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Das Liga-Management hat aber Vorrang - auch bei Terminkollisionen.

Plant Rapid den sofortigen Durchmarsch in die Bundesliga?

Wenn man mit Rapid in der Landesliga einsteigt, hat man sicher die Ambitionen, sofort in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Das gibt der Kader auch her. Wünschenswert wäre es natürlich, sofort in die Bundesliga durch aufzusteigen. Das hängt aber von vielen Faktoren ab. Die 2. Liga hat mittlerweile auch ein paar Vereine, die sehr, sehr gut sind.

Ich habe mal den Fehler gemacht, als Liga-Managerin mit einem grünen Pulli zu Lisa Makas zu gehen. Carina Wenninger lernt nie aus

In der Bundesliga stünden dann regelmäßig Derbys gegen Austria Wien an. Was würde das für den Frauenfußball in Österreich bedeuten?

Rapid gegen Austria ist in Österreich vermutlich das Spiel, das am meisten zieht. Dieses Duell könnte im österreichischen Frauenfußball neue Maßstäbe setzen. Bei den Vereinen ist eine extreme Fanbase da, eine extreme Emotionalität. Das ist total schön, wenn man es positiv lebt. Mir war nicht bewusst, wie wichtig auch Vereinsfarben sind, vor allem in Wien. Ich habe mal den Fehler gemacht, als Liga-Managerin mit einem grünen Pulli zu Lisa Makas (Sportliche Leiterin der Austria Wien Frauen, Anm.) zu gehen. Das ist ja mal gar nicht gegangen (lacht). Ich habe auch viele Sachen in Flieder und mag die Farbe gerne, da kommt es schon mal vor, dass ich auf Instagram angeschrieben werde, weil ich die 'falsche' Farbe trage.

Apropos Wiener Derby: Wie sind Sie als Spielerin des SK Rapid im Anschluss an das Wiener Derby der Männer mit den homofeindlichen Gesängen einiger Akteure umgegangen?

Es war falsch, das war für mich klar. In dem Fall war es Rapid, es hätte aber in Österreich wahrscheinlich bei vielen Vereinen passieren können. Es hat Sanktionen gegeben, das ist gut so. Ich glaube aber auch, dass es eine Riesenchance für Rapid sein kann, jetzt richtige Maßnahmen zu setzen und mit positivem Beispiel voranzugehen. Wenn man Fehler macht, hat man zumindest die Chance, daraus zu lernen.

Ist Rapid mit dem Einstieg in der Landesliga in einer Idealsituation, weil man quasi Lernjahre hat und der Verein langsam wachsen kann?

Die Jahre als Lernprozess sind super. Wir können uns fragen: Was fehlt uns? Was passt schon gut? Dahingehend sind auch die Monate bis zum Landesligaeinstieg wertvoll. Man kann Spielerinnen zusammenholen, eine Mannschaft formen, eine Spielidee entwickeln. Der Austausch mit der Männerabteilung ist ebenfalls hilfreich. Bei Rapid ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel da. Welches andere Landesligateam hat Co-Trainer, Athletik- und Torfrauen-Trainer, Physiotherapeuten und einen Zeugwart? Der Frauenfußball kann von der Marke Rapid sicherlich profitieren. Der Verein hat eine enorme Strahlkraft, die man gut nutzen kann - und auch nutzen muss.

