Wenn Wolfsburg selbst elf Siege nicht mehr reichen …

Der VfL Wolfsburg kämpft darum, einigermaßen glimpflich aus dieser Saison herauszukommen. An das Ergebnis der Vorsaison kann die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt allerdings schon jetzt nicht mehr herankommen. Deswegen geht es auch am Samstag in Gladbach erst einmal nur um Punkte für den Klassenerhalt.

Wolfsburgs Chefcoach Florian Kohfeldt und "die kleinen Momente". imago images/Christian Schroedter