Kaiserslautern will den Schwung aus dem Heimerfolg gegen Duisburg mit nach Würzburg nehmen und die Auswärtsaufgabe ebenso überzeugend angehen. Schließlich soll die Ausgangslage im Aufstiegsrennen weiterhin so gut bleiben.

"Wir wollen die Begegnung wie ein Heimspiel angehen und mit der gleichen Überzeugung auftreten, wie es zuletzt gegen den MSV Duisburg der Fall war", erklärt Marlon Ritter vor der Partie in Würzburg am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in einem Interview auf "dfb.de". "Wenn uns das gelingt, stehen unsere Chancen gut."

Nachdem Ritter schon mit dem SC Paderborn in die 2. Liga aufgestiegen ist, spürt er einen ähnlichen Teamgeist in der Mannschaft des FCK. "Wir funktionieren als Mannschaft sehr gut. Das zeigt sich unter anderem daran, dass wir nur wenige Gegentore kassieren", lobt der Mittelfeldspieler.

Auch die Vielzahl an verschiedenen Torschützen ist eine Stärke, die Ritter als hilfreich im Aufstiegskampf erachtet. Diese Stärken müsse der FCK nun auch weiterhin konzentriert ausspielen. Ritter erläutert: "So sind wir in der Lage, auch enge Spiele für uns zu entscheiden."

"Die Unterstützung der Fans ist etwas Besonderes"

Vor 28.000 Zuschauern auf dem Betzenberg konnte der FCK souverän Duisburg schlagen. Die Rückkehr der Fans hat Ritter als sehr wichtig empfunden: "Die Unterstützung der Fans haben wir direkt gespürt." Ritter bedauert, dass durch den Rückzug von Türkgücü München das letzte Heimspiel der Saison nicht stattfinden kann. "Ein Heimspiel vor einer großen Kulisse zum Saisonfinale wäre eine super Sache gewesen."

Der 27-Jährige schaut deshalb schon, auch dank der spannenden Tabellensituation, voller Vorfreude auf das Derby gegen Saarbrücken am 17. April, bei dem voraussichtlich noch deutlich mehr Fans dabei sein werden als gegen Duisburg. "Mit einem erfolgreichen Spiel in Würzburg wollen wir dafür sorgen, dass die Ausgangslage mindestens so gut wie jetzt bleibt", so Ritter.

