"Wenn sich die Story jemand ausgedacht hätte ..."

Er verkörperte die Torhüter-Legende Bert Trautmann im Film. Der Hauptdarsteller David Kross im kicker-Interview über Kritik, Illusion und Botschaften.

Die Anfrage des kicker für dieses Interview positiv zu beantworten, ist ihm eine Herzensangelegenheit. Dafür lässt der Fußballfan und Schauspieler David Kross, Protagonist im Kinofilm Trautmann von 2019, der ihm viel bedeutet, die Vorbereitung für ein neues Projekt kurz ruhen.

Herr Kross, als wir vor vier Jahren zusammen sprachen, wollten Sie kurz darauf zur Premiere von Trautmann nach Manchester reisen und sich ein Autogramm von Pep Guardiola holen. Hat's geklappt?

Leider nicht (lacht). Es waren zwar einige Vereinsvertreter von City da, aber der Trainer nicht. Es war dennoch schön, dort gewesen zu sein, allein deshalb, weil wir ja nicht in Manchester gedreht haben.

Die Fußballszenen sind in München und Augsburg entstanden.

Ja, das stimmt. Außerdem haben wir noch in Belfast gedreht. Aber so war ich dann auch mal in Manchester, dort, wo vieles stattgefunden hat in Trautmanns Leben. Im Film werden ja öfter mal Illusionen geschaffen durch verschiedene Drehorte, aber es war eine superschöne Premiere in Manchester. Auch, weil ich mit Mark, einem seiner Söhne, sprechen konnte.

Wie war das?

Sehr schön. Weil er hinter dem Projekt stand und weil er in der Essenz des Films seinen Vater wiedererkannt hat. Das war das beste Kompliment für mich.

Das beste Kompliment kam von seinem Sohn. David Kross

Welche Resonanzen waren noch von Bedeutung, wie haben Sie den Film verarbeitet?

Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Es gab die Fans, die die Fußballszenen sehr authentisch fanden, die aber mit seinem Leben so richtig erst durch den Film in Berührung kamen. Andere hat der emotionale Teil, die Liebesgeschichte angesprochen, aber auch die quasi Vater-Sohn-Beziehung zu seinem Mentor Jack Friar.

Kritisch gesehen wurde, dass einiges überzogen dargestellt war. Inwieweit ist das trotz des wichtigen geschichtlichen Rahmens für Sie okay gewesen?

Es ist immer sehr schwierig, ein Leben in einen 90-minütigen Film zu packen. Es geht ja um gewisse Essenzen, um die Umstände, nicht um genaue Wiedergabe von Ereignissen.

Es war zu lesen, dass es für die Sequenz, dass Trautmann im Krieg nicht die Ermordung eines Kindes verhindert habe, keinen Beleg gegeben habe.

Manches wurde dramaturgisch eingearbeitet. Aber zum konkreten Vorwurf kann ich sagen, dass Bert Trautmann selbst in Gesprächen mit dem Regisseur und dem Produzenten erzählt hat, dass er eine Erschießung gesehen und ihn das verfolgt habe, dass er nicht eingegriffen habe. Der Grundgedanke stimmt also. Zudem wussten wir, dass er nicht nur nett war, sondern natürlich auch aufbrausend sein konnte. Daher hatten wir auch überlegt, das an einer Stelle noch mehr einzuarbeiten, aber es bot sich letztlich nicht an. Das Kaltblütige der Nazis wird aber zu Beginn ja auch thematisiert.

Der Film basiert auf Trautmanns Leben, aber der Ablauf "Feind, Held, Freund" - wenn Ihnen für diese Story jemand die Hauptrolle angeboten hätte - wäre Ihnen das nicht eigentlich zu kitschig, zu unrealistisch erschienen?

Gute Frage (lacht). Wahrscheinlich ja, also, wenn sich die Story jemand ausgedacht hätte ... Aber diese hier beruht ja auf Fakten und ist zudem wie gemacht für einen Kinofilm.

Zeigt der Film realistisch auf, wie sich Menschen verändern können, oder verklärt er zu sehr?

Ich denke nicht, dass er verklärt, weil er ja dann im echten Leben nie "Fußballer des Jahres" hätte werden können. Er war ja wirklich beliebt.

Ein zentraler, nachdenklich stimmender Satz des Films lautet: "Es ist leichter zu hassen als zu vergeben." Dort wird dann verziehen. Denken Sie in Zeiten von Kriegen und Terror, dass Botschaften aus Filmen, die Sie ja mit transportieren, nicht nachhaltig sein können? Ist das für Schauspieler desillusionierend?

Ich habe diese Frage nicht vom kicker erwartet, aber sie gefällt mir. Ich habe aber noch nie einen Film gemacht mit der Intention, die Welt zu verändern. Es geht um eine Geschichte, darum, wie wir die Welt verarbeiten. Ich denke bei einem Dreh nicht an die Gesellschaft, sondern gehe von mir aus, ob sie etwas mit mir macht. Und "Trautmann" hat mich berührt.