Wenn selbst die Maschine müde ist

Der erfolgreiche Auftakt in die Champions League hat Borussia Dortmund aus verschiedenen Gründen Kraft gekostet. Hoffnung mit Blick aufs nächste Spiel machen da auch die Leistungen der Einwechselspieler.

War in Istanbul am Ende seiner Kräfte: Erling Haaland. imago images/Revierfoto

Es ist ein Satz, den Erling Haaland in seinem Leben wohl noch nicht oft gesagt hat. "Es war ein hartes Spiel, ich bin richtig müde", zeigte der nicht nur von den Mitspielern immer wieder gerne als "Maschine" titulierte Norweger nach dem 2:1-Sieg bei Besiktas einen Anflug von Menschlichkeit. Immerhin 86 Minuten stand der Stürmer auf dem Platz und hatte dabei genug Kraft, seine sensationelle Quote von nun 21 Toren in 17 Champions-League-Spielen auszubauen.

Wobei, bei einem Profi wie Haaland sind es wohl "nur" 86 Minuten, denn nicht nur sein Trainer Marco Rose weiß um dessen Willen, immer spielen zu wollen. "Ich habe dasselbe Thema wie der Nationaltrainer von Norwegen: Erling versuchen zu erklären, dass eine Pause Sinn macht", berichtete der Trainer vergangene Woche: "Wir müssen trotzdem gemeinsam irgendwann auch mal einen Punkt finden, wo wir sagen: 'Erling, das reicht jetzt. Du bräuchtest vielleicht doch mal ein paar Minuten Pause'"

"Mats war durch"

Zumindest vier waren es am Mittwoch, Mats Hummels dagegen benötigte mehr. Der Innenverteidiger ging bei seinem Startelfdebüt in der laufenden Saison nach 70 Minuten vom Platz. "Mats war platt, er war durch. Aber es ist nichts Schlimmeres", verriet Lizenzspielleiter Sebastian Kehl nach dem Spiel bei DAZN: "Es waren einige Jungs sehr platt."

Bei Julian Brandt waren es sogar leicht muskuläre Probleme, die Rose zu einem Wechsel in der Pause zwangen. Das kurzweilige Spiel mit wenigen Pausen, der stumpfe Rasen und die vergleichsweise hohe Luftfeuchtigkeit in Istanbul sorgten in der Menge dafür, dass der BVB für den Auftakterfolg einige Körner lassen musste. "Wir haben eine echt schwierige Aufgabe gemeistert", fand Rose und wurde von Haaland unterstützt: "Wir können nicht meckern, wir haben gekämpft und es gut gemacht."

Kurze Regenerationszeit - Roses Lob für die Joker

Am heutigen Donnerstag fliegt der BVB-Tross zurück nach Dortmund, das nächste Spiel folgt erst am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und zudem gegen Union Berlin, die am Abend der Dortmunder Rückkehr in der Conference League antreten. Dennoch ist die Regenerationszeit kurz, gerade für die Akteure wie Hummels, die quasi ohne Vorbereitung noch Rückstand haben.

Da hilft es, dass die Eingewechselten in Istanbul einen guten bis ordentlichen Job verrichtet haben. So brachte Axel Witsel trotz eines gefährlichen Fehlpasses und eines Fehlers beim späten Gegentor Stabilität, Marin Pongracic war mit seiner Zweikampfstärke wichtig, Youssoufa Moukoko brachte durch Tempo und Energie einiges an Entlastung. "Die Jungs, die reingekommen sind, haben es gut gemacht", lobte Kehl. Für Rose blieb am Ende eines anstrengenden Abends deswegen vor allem ein Wunsch: "Es wäre gut und wichtig und konsequent von uns, wenn wir die Woche durchziehen und uns in allen Wettbewerben in eine gute Position bringen."