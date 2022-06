Wenn Schmid nur in Deutschland geboren wäre

Mit Andy Schmid verlässt eine der prägenden Figuren die Handball-Bundesliga. Auch kicker-Kolumnist Bob Hanning wird die Auftritte des Schweizer Spielmachers vermissen, eine mittelfristige Rückkehr in anderer Funktion hält der Füchse-Boss aber für wahrscheinlich. Eine Würdigung.

Wenn ich Andy Schmid überhaupt etwas "übelnehme", dann: dass er in der Schweiz geboren wurde und nicht in Deutschland. Weil gerade in den letzten Jahren hätten wir es mit ihm auf der Mittelposition zu deutlich mehr Erfolgen im Nationalteam bringen können. Er hat über ganz, ganz viele Jahre den Handball in Deutschland geprägt - und ist dabei immer bescheiden geblieben. Er hat sich nie in den Mittelpunkt gespielt, außer auf dem Feld.

Andy hat eine derart natürliche Autorität auf und außerhalb des Feldes, wie es nur ganz wenige Spieler dieser Kategorie je geschafft haben oder je schaffen werden. Die Erfolge, gerade mit den Rhein-Neckar Löwen, sind natürlich ganz eng mit seinem Namen verbunden. Seine Aura auf dem Feld und sein Taktieren in schwierigen Situationen haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Erfolge zu realisieren.

Deutscher Meister 2016 und 2017, EHF-Pokal-Triumph 2013, DHB-Pokal-Sieg 2018, drei nationale Supercups und nicht zuletzt fünf Auszeichnungen in Folge als wertvollster Spieler der Handball-Bundesliga von 2014 bis 2018 - Andy verlässt die Bundesliga als Legende.

Er hat, als es kritisch wurde, immer zu seiner Mannschaft gestanden und sich regelmäßig vor sie gestellt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er mit manchen Entscheidungen bei den Löwen in den letzten Jahren nicht immer ganz glücklich war. So hat er trotzdem alles mit getragen und sich immer in den Dienst des Vereins gestellt.

Zum Glück bleibt Andy dem Handball erhalten - erstmal noch als Spieler in Luzern. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass er eines Tages als Trainer in die Bundesliga zurückkehrt, weil seine Persönlichkeit das zulässt. Dazu ist Andy ja auch noch tüchtiger Geschäftsmann, was er nicht zuletzt durch die Plattform "Learn Handball" gezeigt hat. Selbst da beweist er Instinkt, nicht nur bei seinen einmaligen Kreisanspielen.

Bob Hanning (54) hat die Füchse Berlin von der 2. Liga bis in die Champions League geführt, den DHB in acht Jahren als Vizepräsident auf links gedreht und jüngst einen Spiegel-Bestseller (Hanning. Macht. Handball.) geschrieben. In seiner Kolumne analysiert er für den kicker die Geschehnisse rund um Nationalmannschaft und Bundesliga.