Wenn nicht Xavi, wer dann? Wie der "Mickrige" zum "kleinen Prinzen" wurde

Xavi soll dem FC Barcelona seine Identität zurückgeben. Kaum einer wäre dafür besser geeignet. Über einen "Mickrigen", der zum "kleinen Prinzen" wurde.

Bei der Frage musste Xavi lachen. "Wie bitte?", fragte er. Vielleicht schob er, wie er es so oft tut, ein "hombre" davor. "Wollen Sie mich jetzt schon zu den Trainern abschieben? Lasst mich doch erst mal genießen, die Gegenwart auskosten und meine Spielerkarriere absolvieren. Für alles andere ist nach 2016 noch genug Zeit."

Die Frage in einem kicker-Interview von 2012 lautete: Werden Sie eines Tages Pep Guardiola als Barça-Trainer nachfolgen?

Neun Jahre später ist es so weit: Xavi ist Trainer von Barcelona. Na endlich, sagen viele, gerade nach der holprigen Ära Koeman. Denn keiner steht mehr für die verloren gegangene Barça-DNA als dieser 1,70 Meter kleine Genius aus Terrasa, einer recht schmucklosen Textil- und Industriestadt im Hinterland Barcelonas. Für Ballbesitzfußball und das "Tiki-Taka", dieses schnelle Kurzpassspiel, das die Gegner jahrelang in den Wahnsinn trieb.

Auch Alex Ferguson: Noch nie sei er "so verprügelt worden", sagte der damalige ManUnited-Trainer nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2011. Xavi und Andres Iniesta hätten den Ball nur deshalb 90 Minuten lang in ihren Reihen gehalten, weil das Spiel dann abgepfiffen wurde. "Sie hätten es auch die ganze Nacht durchgehalten", so ein resignierter Sir Alex.

Der "Karajan der Symphonie"

Und dieser Xavi Hernandez i Creus, das war nicht nur einfach der Chef, bei Barcelona genauso wie in der spanischen Nationalmannschaft. Er war der "kleine Prinz", das "Hirn" oder der "Weiser". "El Pais" nannte ihn mal den "Karajan der Symphonie". Für Spaniens ehemaligen Nationaltrainer Vicente del Bosque war er schlicht "die Essenz des spanischen Fußballs". "Er verlor schon als Elfjähriger eigentlich nie die Kugel. Was auch immer passierte", erzählte Albert Benaiges, der ehemalige Leiter von Barças Nachwuchsakademie, in einem kicker-Interview 2011.

Xavi: Seine Karriere in Zahlen 474 Ligaspiele für Barcelona (56 Tore)

Spanischer Meister 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015

Spanischer Pokalsieger 2009, 2012, 2015

Champions-League-Sieger 2006, 2009, 2011, 2015

Klub-Weltmeister 2009, 2011

Mit Al-Sadd in Katar: Meister 2019, Pokalsieger 2017

133 Länderspiele für Spanien (13 Tore)

Weltmeister 2010, Europameister 2008, 2012

Spieler des EM-Turniers 2008

Als Trainer mit Al-Sadd: Meister 2021, Pokalsieger 2020, 2021

Xavi, das Fußballgenie eben. Man bewunderte Pirouetten wie beim Eiskunstlauf, vermutete Klebstoff auf den Schuhen, genoss Pässe wie Gedichte. Einer, bei dem sich die Chefredaktion von "France Football", Ausrichter des Ballon d'Or, vor einiger Zeit entschuldigte. Weil Xavi nie Weltfußballer geworden ist.

Doch ist dieses Genie auf dem Spielfeld auch eins am Spielfeldrand? Welche Werte wird er vermitteln? Für was steht Xavi?

Zum Beispiel für unermesslichen Ehrgeiz. Am Samstag vor dem Spiel gegen Espanyol wurde der Barcelona-Bus von einer Heerschar Fans begrüßt, Bengalos gezündet, vor dem Camp Nou ging's zu wie vor einem Champions-League-Endspiel. Sie alle waren in erster Linie wegen Xavi gekommen. Doch so verrückt wie das aus heutiger Sicht klingen mag: Xavi war zunächst alles andere als Barcelonas Liebling. Jorge Valdano erzählte einmal, dass er zur Vorbereitung auf ein Interview einen Presseartikel über Xavi gelesen hatte, in dem der junge Regisseur als "Krebsgeschwür für den FC Barcelona" bezeichnet wurde. Xavi hatte (ausgerechnet) Pep Guardiola Ende der Neunziger Jahre als Spielmacher abgelöst, doch zwischen 2000 und 2004 gewannen die Katalanen nicht eine einzige Meisterschaft.

Xavi erinnert sich an die Kritik. "Dass wir mit unserem Stil nichts gewinnen können, dass er veraltet sei. Damals hätte es geheißen, kleine Spieler taugten nicht für den großen Fußball. Es war hart, sich nicht unterkriegen zu lassen." Doch er habe nun mal einen "starken Willen, und ich verteidigte radikal den Stil Barças und der Nationalelf".

Auf die Frage nach dem Schlimmsten, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte er im kicker-Interview einmal: "Die angesprochenen Jahre 2000 bis 2003. Als die Barça-Philosophie so in der Kritik stand. Es hieß, Barça werde mit so einem Mickrigen im Mittelfeld nie die Champions League gewinnen. Da kam ich am Abend nach Hause und dachte: Du musst den Klub wechseln."

Als Kind lernte Xavi Aufstellungen auswendig

Tat er aber nicht. Sondern er sorgte dafür, dass Valdano bezüglich des Presseartikels sagte, Xavi sei der Beweis, "dass Krebs heilbar ist". Der junge Xavi blieb stur, ambitioniert. Mehr als alles andere hasse er, wenn seine Pässe nicht ankommen, "außer verlieren. Ich will immer gewinnen, auch im Training." Ab 2005 gewann Xavi häufig. Es regnete Trophäen, für Barcelona genauso wie für die Seleccion.

Xavi, das ist aber auch eine gehörige Portion Fußballverrücktheit. "Schon als Elfjähriger gab es für ihn neben dem Spiel nichts Schöneres, als die Aufstellungen aller nur erdenklichen europäischen Mannschaften auswendig zu lernen", verriet einmal Vater Joaquim. Noch heute, sagte Xavi, sei er einer, der in seiner Freizeit "jede Partie im Fernsehen anschaut, die gerade kommt". Als mal mit einer Freundin Schluss gewesen sei, "hatte das einen Vorteil: Ich konnte endlich ungestört Fußball gucken."

Und: Xavi ist kein Großmaul, er neigt zur Selbstlosigkeit und predigt totale Identifikation mit dem Klub. Wenn er ein symbolträchtiges Foto auswählen müsste, "wäre es keins, auf dem ich eine Trophäe in die Höhe recke, sondern eins im Barça-Trikot, den Ball am Fuß und den Kopf aufgerichtet. Dieses Gefühl, den Ball zu kriegen und dann den Blick zu heben, das ist wow!" Um Trainer bei Barcelona zu werden, zahlte er die Hälfte der Ausstiegsklausel bei Al-Sadd aus eigener Tasche. Ein verbales Glanzstück gelang ihm mal in Bezug auf den Ballon d'Or und bringt Xavis Charakter auf den Punkt: "Ich bin nicht Weltfußballer. Ich mache Weltfußballer.''

All das sind die Attribute, für die der Spieler Xavi stand - und für die er auch als Trainer stehen will. Und der "Kleine" wird sich an dem orientieren, was er von den "Großen" gelernt hat.

Ein bisschen van Gaal, ein bisschen Enrique - und viel Guardiola

Von Louis van Gaal etwa, der ihn einst ins kalte Wasser schmiss. "An ihn werde ich mich mein Leben lang erinnern, positiv. Er ist geradeheraus, aber ehrlich." Was nicht heiße, dass er sich nicht irrte. "An einem Tag erniedrigte er mich vor versammelter Mannschaft, am nächsten lobte er mich in den Himmel, sagte, ich sei Zidane. Ließ mich im Old Trafford gegen United spielen, nur um mich dann in die B-Elf zu versetzen. Aber das ist in Ordnung, ein junger Spieler muss spielen, egal wo."

Van Gaal sei "immer gerecht bei seinen Entscheidungen" gewesen. "Wer gut trainiert hatte, wurde prämiert und durfte spielen, egal wie er hieß." Ehrlichkeit, Gerechtigkeitssinn, die Tendenz, auf junge Spieler zu setzen: Diesen Maximen dürfte ein Xavi ebenfalls folgen. Gegen Espanyol schmiss er mit dem 17-jährigen Ilias einen Liga-Debütanten ins kalte Wasser, zur Pause brachte er mit Abde (19) einen Youngster, der zuvor ganze 19 Minuten Ligaerfahrung gesammelt hatte.

Von Luis Enrique nahm er das mit, an dem es van Gaal mangelte: Kommunikation. "Mit viel Demut" habe der ehemalige Barça-Coach die Mannschaft geführt. "Einerseits ist er ein Hitzkopf, andererseits hat er allen die Hand gereicht, auch Messi. Kommunikation ist fundamental. Erst im Triple-Jahr 2014/15 wurde mir bewusst, dass Trainer die Rolle des Co-Stars haben, wie man im Film sagen würde." Und: "Wenn dir einer einen Tritt in den Hintern verpasst, funktioniert die Sache oft erst."

Doch wenn es um Spielstil statt Soft Skills geht, orientiert sich Xavi an anderen Barça-Legenden: An Barças La-Masia-Funktionären Joan Vila und Benaiges, an Johan Cruyff. Wie unnachgiebig er dessen Ideen verteidigt, beweist eine Anekdote bei einer Cruyff-Hommage in den Niederlanden. Xavi: "Da wurde ernsthaft debattiert, dass man sich ändern müsse, physischer und defensiver werden müsse. Ich dachte: Verdammt! Was für eine Respektlosigkeit gegenüber Cruyff! Wenn der das hören würde!"

Und dann ist da natürlich auch noch Pep Guardiola. Mit Xavi soll Cruyffs "Voetbal total" zurückkehren ins Camp Nou, den Guardiola verfeinerte und einmal in seiner typischen Repetier-Manier so beschrieb: "Unser Erfolgsgeheimnis ist ganz einfach: Man bekommt den Ball. Man passt den Ball. Man bekommt den Ball. Man passt den Ball."

Wer den Ball hat, ist der Meister dieses Spiels. Das ist die Schule von Vila, Benaiges, Cruyff und Guardiola. Xavi

Xavi verehrt sowohl den Spieler als auch den Trainer Guardiola: "Er hat einen eigenen Stil kreiert", sagt der inzwischen 41-Jährige. "Es gibt ja Trainer, die holen Titel, hinterlassen aber keine Spuren. Pep steht schon jetzt in einer Reihe mit Arrigo Sacchi oder Johan Cruyff." Für ihn sei er "der beste Trainer der Welt, von daher kann es für mich nur eine Auszeichnung sein, mit ihm verglichen zu werden", sagte Xavi bei seiner Vorstellung.

Ein Bild aus besseren Zeiten: David Villa, Xavi und Dani Alves lassen Pep Guardiola nach dem Champions-League-Sieg 2011 hochleben. imago sportfotodienst

Er wird versuchen, Guardiolas Stil nachzueifern. Dafür spricht auch die Verpflichtung des Tiki-Taka-affinen Oldies Dani Alves. Xavi lieferte übrigens auch einen Hinweis, wer Xavis Rolle einnehmen könnte. Im SZ-Interview vom März 2021 wurde er gefragt, wo die neuen Xavis und Iniestas denn seien. "Ach was, hombre", sagte Xavi. "Die kommen doch auch nach! Haben Sie Pedri gesehen? Wo kommt der denn auf einmal her, dachte ich, als ich den beim FC Barcelona gesehen habe. Ein Spektakel."

Doch da wäre man auch schon beim größten Hindernis für Xavi. Fand ein Guardiola noch ein Sammelsurium an Weltklassespielern vor, sind die personellen Mittel der Katalanen seit dem wirtschaftlichen Beinahe-Kollaps doch arg begrenzt. Dazu fehlt aktuell nicht nur Golden-Boy-Gewinner Pedri noch länger, sondern auch Sergio Aguero, Ansu Fati und Ousmane Dembelé. Der Beinahe-Trainer-Novize muss ein Team dirigieren, dem es (noch) an vielem mangelt, für was Barcelona eigentlich steht: an Stil, an Biss, an Verve, an Eleganz - eben genau das, was ein Xavi einst verkörperte.

Doch genau darin besteht ja auch die Chance für Barcelona. Wenn nicht Xavi die alten Zeiten zurückbringen kann, wer - abgesehen vielleicht von Guardiola -, wer denn bitte dann?

Die Frage lautet nun: Kann er es auch vermitteln? Ist Tiki-Taka und Gegenpressing bald wieder en vogue im Camp Nou? Der glückliche Sieg gegen Espanyol lieferte dafür nur insofern einen ersten Hinweis, als dass durchschnittlich mehr Pässe gespielt wurden als in den Saisonspielen zuvor (663 zu 615), ansonsten gleichen sich die Werte. Die vorentscheidende Champions-League-Partie gegen Benfica am Dienstag wird weitere bringen.

Man wird Xavi Zeit geben müssen, mit dem aktuellen Kader, gepaart mit dem Verletzungspech, wird auch er keine Bäume ausreißen können. Er wird sie bekommen, denn jeder weiß: Xavi würde für Barcelona durchs Feuer gehen. Wenn es denn so weit sei, werde er den Job als Barça-Trainer "mit allen Konsequenzen" angehen, sagte er der SZ im Jahr 2019, "im Wissen darum, dass über mich geurteilt werden wird, dass dieser Klub ein Fleischwolf ist. Ich werde eine Glatze oder graue Haare kriegen. Aber so ist es halt."

Xavi kennt diesen Fleischwolf ja schon aus seinen Anfangszeiten als Barça-Spieler. Doch der "Mickrige" ließ sich eben nicht zermalmen, sondern wurde zum "kleinen Prinzen".

Und diesmal, hombre?