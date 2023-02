Am Samstag in Frankfurt kam Kevin-Prince Boateng (35) in der 80. Minute für Lucas Tousart ins Spiel und zu seinem neunten Saisoneinsatz für Hertha BSC. Nach der Partie bei der Eintracht, mit der Boateng 2018 den DFB-Pokal gewann, sprach der Routinier, der seine letzte Saison als Profi bestreitet, über….

… das Spiel in Frankfurt: "Die 1. Halbzeit war sehr schwer, wir sind gar nicht ins Spiel gekommen. Die 2. Halbzeit war viel viel besser, da waren wir da und hatten auch zwei, drei Torchancen. Im Großen und Ganzen kann man in Frankfurt verlieren, sie spielen einen super Fußball und sind für mich eine der besten Mannschaften Deutschlands. Es sind aber einfach hintereinander zu viele Spiele, in denen du nichts mitnimmst. Nicht mal einen Punkt oder ein Glücksgefühl. Schwer."

… die Situation im Abstiegskampf und eventuelle Unterschiede zur vergangenen Saison: "Ich will gar nicht vergleichen. Wir wissen: Wir sitzen in der Scheiße. Aber man muss auch ehrlich sagen: Wir haben noch 15 Spiele, es kann noch alles passieren. Wir brauchen jetzt ein Glücksgefühl. Ich kann nicht sagen, dass wir nicht arbeiten oder nicht an uns glauben. Es ist nicht so, dass die Truppe den Kopf in den Sand steckt. Wir gehen in jedes Spiel rein und glauben an uns. Es ist halt schwierig, dass dir das jemand abnimmt, wenn du nicht gewinnst."

"Warum jetzt nicht mehr so?"

… Trainer Sandro Schwarz: "Wir brauchen nicht über den Trainer reden. Ich glaube, wir müssen als Spieler alle selber in den Spiegel gucken. Es hat keinen Sinn, über den Trainer zu reden. In der Hinrunde sah alles ganz gut aus: Da haben wir gefightet, da haben wir Gas geben. Warum ist jetzt nicht mehr so? Wir als Spieler müssen in den Spiegel gucken."

… seinen Glauben an die Qualität der Mannschaft: "Wenn mein Glaube nicht groß wäre, würde ich zu Hause bleiben. Ich glaube dran. Es ist schwer in der Situation, wir brauchen ein kleines Highlight; dass ein Ball mal für uns hinten reinfliegt, dass wir mal einen Elfmeter kriegen, der strittig ist. Dann kann man von da weiter aufbauen."

Zu Bobic: "Es war natürlich ein Schock"

… die Turbulenzen um die Freistellung von Fredi Bobic: "Wir haben versucht, es auszublenden. Es war natürlich ein Schock, das haben wir so hingenommen und versucht, weiterzuarbeiten. Der Trainer hat eine super Ansprache gehalten und meinte: Wir müssen alles ausblenden, hart trainieren und uns auf Frankfurt vorbereiten. Hätten wir heute einen Punkt geholt, wäre das alles sehr schön.

… Herthas Bilanz im Winter-Transferfenster: "Ich kann nicht über Transferpolitik reden, das ist nicht mein Job. Wir sind froh über jede Hilfe. Wir haben mit Tolga Cigerci einen super Spieler bekommen, er muss sich jetzt eingewöhnen, denn er ist erst eine Woche da. Man hat heute gesehen, dass er mit dem Ball umgehen kann, dass er ein Typ ist, der Ausstrahlung hat."

"Es ist genauso wie letztes Jahr"

... die Siege der Konkurrenten Bochum und Augsburg: "Es kommt alles dazu. Es ist genauso wie letztes Jahr. Damals hatten wir drei Matchbälle, haben sie alle drei nicht genommen und die anderen haben gewonnen. Wir müssen auf uns gucken. Die anderen schlafen auf jeden Fall nicht und holen die Punkte. Wir müssen auf jeden Fall anfangen, die Punkte zu holen. So lange wir keine Spiele gewinnen, können wir so viel zu den anderen gucken, wie wir wollen."

… den Verein und ob er sich Sorgen um die Zukunft von Hertha macht: "Sorgen habe ich nicht, aber es beschäftigt mich. Wir hatten eine turbulente Woche, wir haben kein Spiel gewonnen und drei Spiele kein Tor gemacht. Aber wie gesagt: Wenn ich nicht dran glauben würde, würde ich zu Hause bleiben(…..)Natürlich wären wir alle lieber Achter oder Siebter und würden lieber um die Europa League spielen. Aber das ist nicht der Fall. Wir müssen das aber annehmen, Woche für Woche Vollgas geben, in den Spiegel gucken. Jeder einzelne muss sich fragen: Wer bin ich? Was bin ich? Was bringe ich meinem Klub und meinen Mitspielern? Nur so kommst du da raus. Der, der spielt, muss sein Leben geben."

... die Reaktion der Eintracht-Fans bei seiner Einwechselung: "Traurig, dass sie mich auspfeifen, das habe ich nicht verstanden. Das hat ein bisschen weh getan. Komisch."

Aufgezeichnet von Thiemo Müller und Andreas Hunzinger