Durchaus nicht unverdient verlor Werder Bremen am Samstagnachmittag mit 1:2 bei Union Berlin - und verlor auch noch gleich drei Spieler für die nächste Partie. Thema des Tages aus SVW-Sicht war aber ein anderes.

"Er steht im Schussmoment circa 20 Zentimeter vor mir. Wozu haben wir den Video-Assistenten, wenn er da nicht eingreift?", echauffierte sich Michael Zetterer nach der Partie bei Sky. "Er steht steht genau vor mir, das ist ein Paradebeispiel für Abseits", erklärte der Bremer Keeper weiter.

Was war passiert? Es lief die 50. Spielminute, als Brenden Aaronson einen Berliner Angriff auf der linken Seite eingeleitet hatte. Über Robin Gosens und Senne Lynen, der unfreiwillig "ablegte", kam der Ball zur Yorbe Vertessen, der wuchtig mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:0 einschoss. Allerdings lief knapp vor dem Bremer Torhüter während des Schusses Mikkel Kaufmann durch die Schussbahn.

Veljkovic und Werner hadern - Trimmel pflichtet bei

"Wenn ich es jetzt sehe, sage ich auch Abseits, weil er den Ball nicht sieht, beziehungsweise, weil er irritiert wird. Aber jetzt ist es zu spät", befand Zetterers Mitspieler Milos Veljkovic. Der Unmut beim SVW machte auch vor Ole Werner nicht halt: "Sorry, wenn man nicht das mit 'im Sichtfeld stehen' meint, dann verstehe ich es nicht", sagte der Bremer Coach.

Dass die Bremer zwischen der 50. und 52. natürlich auch selbst in Sachen Defensivarbeit bei beiden Gegentreffern einiges zu wünschen übrig ließen (Zetterer: "Wir haben das Spiel in Minute 30 einfach hergeschenkt"), tat dem Ärger der Norddeutschen über die Entstehung des 0:1 keinen Abbruch, wobei sie auch Unterstützung vom Gegner erhielten. So übte Union-Kapitän Christopher Trimmel ein wenig Generalkritik in Richtung VAR. "Da muss man eingreifen. Man hat das Gefühl, dass es im Moment ein bisschen aus dem Ruder läuft. Gewisse Dinge muss man pfeifen."

Gegen Wolfsburg ohne vier Gesperrte

Die kleine Negativserie der Bremer hat sich durch die Niederlage in Köpenick nun auf vier Spiele mit nur einem Punktgewinn (ein Remis, zuletzt drei Niederlagen in Folge) ausgedehnt. Wenn es nach der Länderspielpause in zwei Wochen am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den VfL Wolfsburg weitergeht, kommen auf Werner nun weitere personelle Probleme zu: Denn neben dem noch ein weiteres Spiel rot-gesperrten Romano Schmid, sahen in Berlin mit Lynen, Jens Stage und Mitchell Weiser gleich drei Spieler ihre 5. Gelbe Karte und fehlen damit ebenso.

Immerhin: In der Schlussphase an der Alten Försterei kam Naby Keita erstmals seit dem 7. Oktober 2023 (2:3 gegen Hoffenheim) wieder zu Einsatzminuten. Ob der Malier allerdings in zwei Wochen gegen Wolfsburg bereits ein Kandidat für die Startelf sein wird, scheint zumindest fraglich.