"Wenn man gegen die Übermannschaft verliert...": Regensburg fordert Göppingen

Mit einer erneuten Überraschung wie in der Vorsaison wurde es knapp nichts, aber der ESV 1927 Regensburg konnte nach seinem letzten Heimspiel und der 23:25(11:15)-Niederlage gegen Frisch Auf Göppingen erhobenen Hauptes das Parkett verlassen.

Der Meister und Bundesliga-Aufsteiger aus Baden-Württemberg musste auf einige Spielerinnen verzichten, bei den Bunkerladies fehlten die Langzeitausfälle. Es entwickelte sich ein kurzweiliges Spiel, das noch weiter auf Augenhöhe verlaufen hätte können, hätten die Gastgeberinnen konsequenter im Angriff agiert.

So scheiterten die Bunkerladies ein ums andere Mal an Göppingens ungarischer Keeperin Petra Hlogyik. Auf der Gegenseite bewies Luisa Scherer, die am Ende auf zehn Feldtore erzielte, ihre Klasse. Zur Pause führte Göppingen mit 15:11.

Auch nach dem Seitenwechsel führte Göppingen meist mit vier Toren, da die Bunkerladies weiter viel verwarfen. Da sich ESV-Keeperin Stephanie Lukau in ihrem letzten Heimspiel mit einer starken Leistung verabschiedete, kam das Heimteam in der 52. Minute durch Kreisläuferin Sara Mustafic auf 20:22 heran. Doch zum Sieg sollte es nicht mehr reichen.

Mangelhafte Chancenverwertungen verhindert Überraschung

"Wenn man gegen die Übermannschaft der Saison mit zwei Toren verliert, ist das sicher eine gute Leistung. Unsere schlechte Chancenverwertung hat dafür gesorgt, dass nicht mehr gegangen ist", fasste ESV-Trainer Bernhard Goldbach das Spiel zusammen.

Nach dem Schlusspfiff wurden sieben Spielerinnen verabschiedet: Marleen Kadenbach wechselt berufsbedingt zurück in ihre Heimat und wieder wird für die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten auflaufen. Lisa Fuchs trägt zukünftig das Trikot der TG Nürtingen. Stephanie Lukau, Nicole Lederer und Nicole Schiegerl beenden ihre erfolgreichen Karrieren. Carina Vetter und Johanna Brennauer legen berufs- bzw. studienbedingt eine Handballpause ein.

Am kommenden Samstag reisen die Bunkerladies nach Freiburg, dort hat der Zweitligist die Chance den fünften TabellenplatzHans-Christian Wagner verteidigen.