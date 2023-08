"Wenn Kritik an Herrn Rehhagel aufkommt, verlängert sich der Vertrag automatisch"

Anlässlich seines 85. Geburtstags spricht Otto Rehhagel über seine größten Erfolge, seine größten Stärken - und was er Leuten entgegnet, die Griechenlands Spielweise 2004 kritisieren.

Konnte er vielleicht hexen? Otto Rehhagel (Mi.), hier im Oktober 1981 die Ruhe selbst bei Werder Bremens Auswärtsspiel in Nürnberg. imago images

Kaiserslautern 1998, Griechenland 2004, klar. Doch Sensationen gelangen Otto Rehhagel auch schon viel früher in seiner Karriere. Am 24. August 1974 schoss er mit den Kickers Offenbach den amtierenden Meister Bayern München, gespickt mit vielen Weltmeistern, mit einem 6:0 zum Saisonauftakt ans Tabellenende der Bundesliga. "Aber die Trainer gewinnen ja nicht die Spiele, sondern die Spieler", lacht Rehhagel im Interview mit dem SID. "Ich habe nur ein paar Tipps gegeben."

Schlecht waren diese meistens nicht. Seine 832 Bundesliga-Einsätze als Trainer (390 Siege, 207 Unentschieden, 235 Niederlagen) sind unerreicht und werden es wohl auch bleiben, und dass noch mal jemand einen Bundesliga-Aufsteiger zur Meisterschaft führt oder Griechenland zum EM-Titel, ist eher unwahrscheinlich. Was war sein Geheimnis?

Auch mit CR7 wäre Rehhagel klargekommen: "Das war immer meine Stärke"

Revolutionäre Trainingsarbeit und Taktik eher nicht. "Es war ein recht einfaches Training, aber werde mal deutscher Meister mit einem Aufsteiger", erinnerte sich einmal Miroslav Klose. Auch ein anderer Insider nennt andere Stärken: Rehhagel selbst.

"Die größte Herausforderung in unserem Leben ist der Umgang mit den anderen Menschen. Die Leute kommen nicht immer miteinander zurecht. Das ist mir immer gelungen", sagt Rehhagel, der an diesem Mittwoch 85 wird und sich immer noch nicht ohne Stolz als "demokratischen Diktator" tituliert. "Ich habe zum Beispiel nie Schwierigkeiten mit Mario Basler gehabt. Man muss die Leute überzeugen, dass bestimmte Regeln eingehalten werden müssen."

Auch mit einem Cristiano Ronaldo wäre er wohl bestens zurechtgekommen. "Du musst wissen, der läuft nicht hinterher. Das braucht er auch nicht. Wenn du einen Spieler hast wie Ronaldo, der eine Ausstrahlung hat für Zuschauer und Journalisten, dann muss man sehen, dass du mit ihm als Trainer zurechtkommst. Das war immer meine Stärke", findet Rehhagel.

"Da gibt es nur eins: Klappe halten und Beifall klatschen"

Rudi Völler etwa habe mal bei Werder Bremen ein Abschlusstraining im Modus "Dienst nach Vorschrift" absolviert. Als Rehagel dann seiner Frau Beate ankündigte, ihn deshalb nicht in die Startelf zu nehmen, habe diese gesagt: "Otto, mach keinen Fehler." Und so habe Völler tags darauf "natürlich von Anfang an gespielt und das erste Tor geschossen. Es gibt halt Spieler, die sind nicht immer Trainings-Weltmeister, aber dafür im Spiel immer eine Bank."

Wenn er selbst kritisiert wurde, konnte Rehhagel aber auch unangenehm werden. "Mein Präsident in Bremen, der leider verstorbene Dr. Franz Böhmert, hat mal gesagt, in Otto Rehhagels Vertrag kommt rein: 'Wenn Kritik an Herrn Rehhagel aufkommt, verlängert sich der Vertrag automatisch um zwei Jahre'", schmunzelt er. "Der konnte das leicht sagen, weil wir immer Erfolg hatten."

Und wer es heute noch wagt, über Griechenlands Mauerfußball bei der EM 2004 zu lästern, kann sich auf etwas gefasst machen. "Da gibt es nur eins: Klappe halten und Beifall klatschen", findet Rehhagel alias "Rehakles". "Wir haben Portugal mit dem jungen Cristiano Ronaldo im Eröffnungsspiel und im Finale gegen das heimische Publikum zweimal geschlagen. Unser Kapitän ist Spieler des Turniers geworden. Jeder Spieler hat einen besonderen Auftrag von mir bekommen, das ist aufgegangen."

Ob nun diese Sensation oder jene sechs Jahre zuvor auf dem Betzenberg sein größter Erfolg war, ist für ihn "schwer zu sagen" und vielleicht auch egal: "Das Leben besteht aus verschiedenen Episoden." Die des Trainers Rehhagel waren wahrlich nicht die langweiligsten.