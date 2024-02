Wenn Klinsmanns "Zombies" erwachen

Südkorea hangelt sich beim Asien-Cup von Runde zu Runde, der Titel ist inzwischen nicht mehr fern. Es wäre auch Jürgen Klinsmanns Verdienst - trotz aller eingeprasselten Kritik.

Ein Spiel dauert 90 Minuten? Zum Glück, wird sich Jürgen Klinsmann denken, stimmt diese uralte Herberger-Weisheit eben doch nicht so ganz. Wäre dem so, hätte Südkorea beim Asien-Cup schon früh die Segel streichen müssen. Und Klinsmann wäre womöglich gar nicht mehr Trainer.

Dass der ehemalige DFB-Coach nach 2006 erneut ein Fußballland in Ekstase versetzt, liegt an den Last-Minute-Qualitäten des Teams. Nach dem Auftaktsieg gegen Bahrain traf Südkorea in allen vier weiteren Spielen jeweils in der Nachspielzeit. Bei der zweiten Partie gegen Jordanien (2:2), am Dienstag im Halbfinale erneut Gegner der Klinsmann-Truppe, musste sogar ein Eigentor herhalten.

Im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien (4:2 nach Elfmeterschießen) rettete sich Südkorea in der neunten Minute der Nachspielezeit in die Verlängerung, im Viertelfinale gegen Australien (2:1 nach Verlängerung) fiel der Ausgleich in Minute 96. Die Fans haben schon einen eigenen Namen für diese Truppe gefunden: das Zombie-Team. Eine Mannschaft, die einfach nicht totzukriegen ist.

"Jeder Name ist okay für mich", kommentierte Klinsmann lächelnd den Spitznamen. Hauptsache, sein Team fährt noch die zwei benötigten Siege bis zum Titel ein. "Wir sind jetzt so weit gekommen. Wir wollen weiter. Wir sind hungrig, wir sind fit", sagte er am Montag in Katar. Es wäre der erste Sieg beim Asien-Cup seit 1960.

Auch Ramseys Trikot machte Klinsmann angreifbar

Dabei hatte Südkorea nicht nur beim Asien-Cup immens zu kämpfen - auch mit Klinsmann. Von den ersten fünf Spielen nach Amtsantritt im März 2023 gewann er - keines. Und: Der 59-Jährige schien die Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen: Bei seinem Debüt als Trainer von Hertha BSC im Dezember 2019 hatte er erst einmal mit dem Handy im Stadion herumgefilmt, eine zumindest irritierende Aktion. Nach einem 0:0 mit Südkorea in Wales im vergangenen September fragte er Aaron Ramsey nach dessen Trikot. Mal wieder wirkte Klinsmann wenig seriös, die Fans nahmen es ihm übel.

In südkoreanischen Medien wurde zudem kritisiert, dass Klinsmann sich zu selten in Südkorea aufhalte. Auch das kommt einem bekannt vor, mit ähnlichen Vorwürfen hatte sich der in den USA lebende Klinsmann auch schon in seiner Zeit als DFB-Bundestrainer herumschlagen müssen.

Son ist überzeugt - obwohl Kim fehlt

Zumindest diese Kritik ist verstummt, nichts ist nun mal überzeugender als Erfolg. "Wir haben noch zwei Spiele vor uns, in denen wir unser Land hoffentlich stolz machen können", sagt Klinsmann. "Man kann es in den Augen der Spieler sehen, sie wollen ihr Land und ihre Freunde stolz machen. Sie wollen diese Trophäe nach Hause bringen." Da spielt es auch keine Rolle, dass Südkorea zweimal in Folge über 120 Minuten gehen musste. "Müdigkeit, Erschöpfung, es darf keine Ausrede geben", sagte Kapitän Heung-Min Son. "Wir werden weitermachen, um den Pokal zu gewinnen und ihn nach Hause zu bringen."

Schwer wiegt für Südkorea allerdings der Ausfall von Min-Jae Kim. Der Bayern-Abwehrspieler handelte sich im Viertelfinale eine Gelbsperre ein und fehlt gegen Jordanien. Folgt Klinsmanns Sommermärchen trotzdem nun ein Wüstenmärchen? "Ich genieße jeden Moment dieses Turniers", sagt der Coach. Vor allem die in den Nachspielzeiten, wenn die "Zombies" plötzlich zum Leben erwachen.