"Wenn ihr mir die Schuld geben wollt - fein": Donnarumma reagiert trotzig

Das Ergebnis war deutlich, so auch Gianluigi Donnarummas Interview direkt nach Schlusspfiff. Der Kapitän der Squadra Azzurra zeigte sich mächtig angefressen - und witterte gar eine Kampagne gegen ihn selbst.

Dass Gianluigi Donnarumma ein exzellenter Torwart ist, steht außer Frage. Dass der Keeper von Paris Saint-Germain trotz jahrelanger Erfahrung auf höchster Ebene für Ex-Klub Milan, seinen jetzigen Arbeitgeber PSG oder mit seiner Nation und dem Gewinn der Europameisterschaft im letzten Jahr aber noch einiges verbessern kann, ebenfalls. Stichwort: Spieleröffnung mit dem Ball am Fuß.

Man erinnert sich an das Achtelfinalrückspiel der Pariser in der jüngsten Champions-League-Saison, als der 23-Jährige beim zwischenzeitlichen 1:1 von Karim Benzema einen schlimmen Fehlpass in die Füße von Vinicius Junior gespielt und so das Gegentor mitverantwortet hatte. Am Ende sollte es 1:3 stehen - und so schied PSG trotz eines 1:0 im Hinspiel vorzeitig gegen den späteren Sieger aus.

Und auch an diesem Dienstagabend beim deutlichen 2:5 in Mönchengladbach, als die nicht an der Winter-WM in Katar teilnehmenden Italiener ihre erste und zugleich heftige Pleite in diesem Wettbewerb kassierten, hatte es so eine Szene gegeben. Beim zwischenzeitlichen 0:5 hatte sich Donnarumma einen schwachen Pass - dieses Mal in den Fuß von DFB-Joker Serge Gnabry - geleistet und so den Doppelpack von Timo Werner ermöglicht.

Donnarumma: "Ich behalte den Kopf oben"

Das erwähnte schließlich auch direkt nach Schlusspfiff eine Interviewerin von "RAI Sport" gegenüber dem zuletzt auch von den Tifosi etwas in der Kritik stehenden Nachfolger von Legende Gianluigi Buffon. Donnarummas Antwort darauf? Sie fiel deutlich aus: "Wann ist das das letzte Mal passiert? Als ich gegen Real Madrid gefoult (vermeintliches Einsteigen von Karim Benzema; Anm. d. Red.) worden bin? Wenn wir wegen solcher Dinge eine Kontroverse stricken wollen, dann gut ... ich bin hier, um darüber und über das Team zu reden. Wenn ihr mir die Schuld geben wollt, fein. Ich nehme die Schuld auf mich. Ich bin der Kapitän - und ich behalte den Kopf oben."

Wir sind sauer! Für das heute gibt es keine Entschuldigungen. Gianluigi Donnarumma über das 2:5 in Deutschland

Der Mann vom Golf von Neapel (gebürtig in Castellammare di Stabia) legte noch diesbezüglich nach: "Ich denke, dass ihr alle wegen dieser Fehler etwas konstruieren wollt. Nun gut ..."

Nicht hinter dem Zaun hielt Donnarumma übrigens auch über die italienische Darbietung insgesamt an diesem Abend im Gladbacher Borussia-Park. Auch die zwei späten Tore von Youngster Wilfried Gnonto (FC Zürich), der mit seinen 18 Jahren und 222 Tagen zum jüngsten italienischen Torschützen der A-Länderspielgeschichte avanciert war, und Alessandro Bastoni konnten den Groll des Keepers nicht zurückhalten.

Vielmehr formulierte Donnarumma überdeutlich: "Wir sind sauer! Für das heute gibt es keine Entschuldigungen. Wir müssen das in Zukunft verbessern und da rausgehen und zeigen, dass wir das nicht sind. Wir haben heute alles vermissen lassen."

Natürlich sei nach dem Ende einer intensiven Saison für alle und den jetzigen vier Nations-League-Spielen in 15 Tagen auch "etwas Müdigkeit in den Knochen gewesen - wir suchen aber keine Alibis. Wir müssen uns eher in die Augen blicken und das aufarbeiten. Denn das war einfach nur enttäuschend für unsere Fans, was sie sich heute ansehen mussten. Einfach jeder hat heute Fehler gemacht." Natürlich auch er selbst: "Ich hätte den Ball beim 0:5 einfach wegschlagen müssen. Aber du lernst von deinen Fehlern und wächst daran."