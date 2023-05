"Wenn ich Ilkay umhauen muss, dann ist das so"

Meistens gönnen sich Ilkay Gündogan (32) und Antonio Rüdiger (30) gegenseitig nur das Beste. Doch in der Königsklasse wird das anders sein.

Früher war wirklich nicht alles besser. Das Binnenklima in der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel: Da gab es Vereinsfraktionen, die sich überhaupt nicht grün waren und daher beim Essen auch nicht zusammensitzen wollten. Besonders ausgeprägt in den 80er Jahren.

Doch ein solches Denken ist buchstäblich von gestern - heute ist da Flexibilität angesagt, und so macht Ilkay Gündogan auch gar kein Geheimnis daraus, wie sehr er die Gesellschaft Antonio Rüdigers genießt. Schmunzelnd sagt er: "Wenn man mit ihm an einem Tisch sitzt, ist immer einiges geboten." Nämlich: Humor, Heiterkeit, gute Laune.

Es ist nur eine von vielen Eigenschaften, die der Kapitän von Manchester City an seinem DFB-Kollegen schätzt, die aber gerade im oft eintönigen Fußballer-Alltag umso wichtiger ist: "Auf der einen Seite ist Toni als Profi maximal diszipliniert, andererseits bringt er dann im richtigen Moment auch einiges an Lockerheit mit. Er ist aktuell in der Nationalmannschaft der größte Spaßvogel - einfach eine witzige Persönlichkeit. Er nimmt sich selbst nie zu ernst und kann auch gut über sich selbst lachen."

Doch nicht nur ein paar Lacher und Lockerheit verbinden die beiden. Auch wenn sie stets in verschiedenen Klubs spielen und nun sogar mit Real Madrid und Manchester City wieder mal gegeneinander antreten, auch wenn sie familiär bedingt nicht gemeinsam in den Urlaub fahren - Rüdiger und Gündogan pflegen eine Freundschaft, wie sie im Profifußball, erst recht über Vereinsgrenzen hinaus, als echte Rarität gilt. Sie ist alles andere als oberflächlich und beruht darauf, dass beide auf einer Wellenlänge funken, wissend, dass sie sich aufeinander verlassen können. "Bei den DFB-Lehrgängen", so Gündogan, "verbringen wir sehr viel Zeit miteinander, tauschen uns über alles Mögliche aus."

"Ilkay", sagt Rüdiger derweil lobend über seinen Kumpel, "ist ein sehr reflektierter Charakter und verliert auch in Erfolgszeiten nie die Bodenhaftung. Ich mag ihn als Menschen sehr, er ist immer ein angenehmer Gesprächspartner - auch zu privaten Themen." Von Papa zu Jungpapa kann der Abwehrspieler dem Kollegen sicher auch einen Tipp geben, wie man nach einer schlaflosen Nacht, die kleine Kinder eben mit sich bringen, trotzdem morgens fit auf dem Trainingsplatz steht.

Rüdiger gewann 2021 im direkten Duell die Champions League

Dass zwei Profis in diesem Business so offen übereinander sprechen, ist nicht selbstverständlich. Zuweilen mögen auch diese beiden keinen Kommentar abgeben, wenn es darum geht, sich über Kollegen zu äußern, weil einem das als Bumerang vor die eigenen Füße fallen kann. Doch in diesem Fall dominiert das gegenseitige Vertrauen.

Denn es ist eine Verbindung, die über den Fußball hinausgeht - zum Beispiel engagieren sich beide sehr bei verschiedenen sozialen Projekten -, und doch ist der Sport natürlich das verbindende Element, die Basis der großen gegenseitigen Wertschätzung. Auch nach gemeinsamen Duellen, bei denen es 7:5 für Gündogan steht - doch das wichtigste entschied Rüdiger 2021 für sich: das Champions-League-Finale. 1:0 hieß es damals für Chelsea gegen ManCity in Porto.

Wie das unter Kumpeln so ist, konnte sich Rüdiger bei der anschließenden EM-Vorbereitung die eine oder andere Stichelei nicht verkneifen. Direkt nach den Partien jedoch weiß man natürlich, wie sein Gegenüber sich nach Niederlagen fühlt. Also tröstet man sich auf dem Platz gegenseitig oder lässt sich eben einfach erst mal in Ruhe.

Im Spiel muss die Freundschaft ruhen

Aber in den 90 Minuten plus aller möglichen Bonizeiten sieht das anders aus, auch an diesem Dienstag im Bernabeu im Halbfinalhinspiel der Champions League (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann geht’s Richtung Endspiel, Richtung Henkelpott, und diese Trophäe ist das Einzige, was Franz Beckenbauers Schlager aus den 60er Jahren in diesem Fall widerlegt: "Gute Freunde kann niemand trennen ..."

Denn da irrt der Kaiser, was vor allem Rüdiger auf die ihm eigene Weise und ohne ein Lächeln auf den Lippen betont, wenn er über das bevorstehende Duell mit Gündogan spricht: "Ich bin mir sicher, dass es auch am Dienstag sehr freundschaftlich vor und nach dem Spiel zwischen uns sein wird - egal wie es ausgeht. Aber jeder, der mich kennt, weiß: Auf dem Platz kenne ich keine Freundschaften. Wenn ich Ilkay dann umhauen muss, weil es meiner eigenen Mannschaft hilft, dann ist das eben so."

Gündogan führt da zwar nicht nur verbal die feinere Klinge ("Unsere Freundschaft wird für mindestens zweimal 90 Minuten ruhen"), doch dass auch er kein Kind von Traurigkeit ist, bewies er beim Viertelfinalrückspiel in München, als er zwar kurz, aber doch etwas wild und überraschend heftig mit Joshua Kimmich aneinandergeriet. Nationalmannschaftskollege? War da was?

Rüdiger mit "unglaublicher Entwicklung", Gündogan ein "stiller Leader"

Mit Englands Meister ist der Deutsche in der Premier League erneut auf Titelkurs, auch im FA-Cup-Finale steht er, doch der Pott mit den großen Ohren ist sein großer Traum, weil er ihm schon zweimal verwehrt wurde: Mit Dortmund schaute er 2013 bei der bayerischen Siegerehrung ebenso traurig zu wie 2021 mit den Cityzens, als Rüdiger und die Blues die Trophäe stemmten.

Wenn er ihn, Rüdiger, mittlerweile im TV "für Real spielen sehe, freut mich das, weil ich weiß, wie hart er dafür gearbeitet hat und wie stolz ihn das macht". Nicht so gerne sieht er den Hünen, wenn er ihm auf dem Platz als Kontrahent begegnet, denn: "Toni ist für mich inzwischen einer der besten Innenverteidiger der Welt. Ich denke, das haben ihm die wenigsten zugetraut, als er die Bundesliga Richtung Italien verlassen hat, dass er so eine unglaubliche Entwicklung hinlegt."

In der Tat musste sich Rüdiger, der einst bei Borussia Dortmund ebenso nicht mehr gefragt war wie Gündogan in jungen Jahren beim FC Schalke 04, bei der AS Rom in Italien, der härtesten Taktikschule der Welt, durchbeißen, bevor er dann bei Chelsea zum Star aufstieg. Beide haben also durchaus auch Tage erlebt, an denen die Fußballsonne nicht schien.

Der Abwehrspieler gibt die Blumen übrigens verbal zurück, mit Schleife: "Ilkay ist so ziemlich der cleverste Spieler, mit dem ich je zusammenspielen durfte. Er denkt immer sehr vorausschauend. Er weist vielleicht nicht ganz so viele Tore und Assists wie andere Weltklassespieler auf, aber die hatte zum Beispiel ein Andres Iniesta auch nie. Ilkay schafft es, seine Mitspieler vor, neben und hinter sich besser zu machen. Zudem lässt er sie auch glänzen. Er ist nicht der Leader, der große Reden in der Kabine schwingt. Aber mit seiner bodenständigen, zugleich professionellen Art ist er ein stiller Leader, an dem sich auch junge Spieler gut orientieren."

Wichtige Stützen für den Bundestrainer bei der Heim-EM 2024

Diese Leaderrolle hatte Gündogan, der übrigens bei City in dieser Saison mehr Startelfeinsätze verzeichnet als Kevin De Bruyne oder Bernardo Silva, vor der WM 2022 im kicker-Interview angekündigt einnehmen zu wollen. Und das tat er. Solange Bundestrainer Hansi Flick ihn ließ. Als Gündogan, Torschütze zum 1:0, gegen Japan ging, ging’s dahin. An Rüdiger lag dies auch nicht, er kann eine Zweikampfquote von 91,7 Prozent bei der WM vorweisen.

Beide sollten feste Größen sein mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland - dass sie in den ersten Partien beim Neustart nicht dabei waren, hatte keine Leistungsgründe. Flick suchte Rüdiger extra in Madrid zum persönlichen Gespräch auf, um die Wertschätzung für seinen Abwehrchef zu unterstreichen. Gündogan wurde im März Vater, und Flick weiß ohnehin, was er an diesem klugen Achter hat.

Beide werden an diesem Dienstag in der Startelf stehen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Rüdiger durfte zwar im Viertelfinale gegen den FC Chelsea zweimal nicht von Beginn an ran, doch zum einen ist Eder Militao für das Hinspiel gesperrt, zum anderen schwächelte der Innenverteidigerkonkurrent eh zuletzt - Rüdiger muss sich nicht vor ihm verstecken. Vor und nach dem Spiel werden die beiden Deutschen also wieder liebend gerne über Fußball fachsimpeln. Und selbst, wenn der eine den anderen wirklich umhauen "musste", sitzen sie sicher im Kreis der Nationalelf bald wieder an einem Tisch. Mal sehen, wer dann zuletzt lacht ...