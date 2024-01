"Wenn ich das nicht mehr sein kann ...": Klopp sieht Zeit für Liverpool-Abschied gekommen

Jürgen Klopp begründet seine Entscheidung, im Sommer beim FC Liverpool aufzuhören, damit, seine Aufgaben nicht mehr mit voller Energie angehen zu können. Den Klub sieht er dagegen für die Zukunft gut gerüstet.

Die Nachricht, dass Jürgen Klopp den FC Liverpool am Saisonende verlassen werde, hatte am Freitagmittag große Wellen in der Fußballwelt geschlagen. Ein paar Stunden später saß der 56-Jährige bei der Pressekonferenz und erklärte seinen Entscheidung. Sichtlich berührt, aber doch gefasst - ein paar Tränen seien in den vielen Gesprächen schon geflossen, meinte Klopp, aber noch sei er nicht in Stimmung für große Abschiede oder Rückblicke.

"Liverpool ist der beste Klub der Welt und ein 'Scouser' zu sein, das beste, was ich erreichen konnte", so Klopp. Aber gerade aufgrund der Besonderheit dieses Klubs sei er zu dem Ergebnis gekommen, dass nach der Saison Schluss sein müsse. "Bei der Verantwortung, die der Job hier mit sich bringt, musst du immer top sein. Du musst immer die beste Version deiner selbst sein, es gehen keine halben Sachen. Aber meine Ressourcen sind endlich." Er sei "no young rabbit anymore", kein junger Hüpfer mehr, so der Trainer.

Klopp blickt auf "intensive" neun Jahre in Liverpool

Eine Saison zu planen, sei "wirklich viel": Transfers, Sommervorbereitung, Training und vieles andere. "Da musst du da sein, weil das wirklich wichtig ist." Es gebe so viele Dinge in seinem Job, so Klopp, die er schon so oft gemacht habe, wo er denke "Oh, again?". Die er nicht mehr auf höchstem Niveau ausführen könne.

Du musst immer die beste Version deiner selbst sein, es gehen keine halben Sachen. Aber meine Ressourcen sind endlich. Jürgen Klopp über seinen Entschluss, bei Liverpool aufzuhören

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison habe er daher erstmals über seinen Rückzug nachgedacht und schließlich eine Entscheidung getroffen, die für ihn eine Erleichterung darstelle. "Ich bin so wie ich bin, und wenn ich das nicht mehr sein kann, dann muss ich aufhören und es den Leuten sagen", gab Klopp einen Einblick in seine Gedankenwelt. Es sei ihm klar gewesen, dass nur er eine solchge Entscheidung treffen könne. Nun sei er überzeugt davon, dass es die richtige sei.

Als er 2022 seinen Vertrag wider Erwarten doch noch bis 2026 verlängert hatte, schob der 56-Jährige entschuldigend nach, sei er noch überzeugt davon gewesen, diesen zu erfüllen. "Doch das habe ich unterschätzt. Mein Energielevel ist nicht endlos." Seine Zeit in Liverpool sei nicht ermüdend, sie sei "intensiv" gewesen.

Klopp will Schulterschluss mit Spielern und Fans

Nun gelte es, "in der Saison alles reinzuhauen und danach ist Pause oder Stopp", gab Klopp den Weg vor. "Ich bin hier bis zum Ende der Saison, bin voll dabei, denn wir haben noch viel zu tun." Mit den Spielern, die seine Entscheidung gut aufgenommen hätten, wolle er noch mehr zusammenwachsen, um noch so erfolgreich wie möglich zu sein.

Und auch an die Fans appellierte der überaus beliebte Coach, weiter zusammenzuhalten. Sein bevorstehender Abschied sei keine Entschuldigung, auch nur einen Schritt weniger zu machen. "Pressen wir zusammen alles aus dieser Saison heraus!", so Klopp.

Kein "Name-Game" um Nachfolger

Erfolgsduo der letzten Jahre beim FC Liverpool: Jürgen Klopp und CEO Billy Hogan (re.). IMAGO/PA Images

Vergleichbar äußerte sich auch Liverpool-CEO Billy Hogan. Klopps Entscheidung habe ihn zwar überrascht, aber er könne sie auch nachvollziehen. Der Klub unterstütze und respektiere den Entschluss daher völlig, auch wenn die Situation "schwer in Worte zu fassen" sei. Nun wolle man sich zusammen auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren, um "die Saison 2023/24 zu etwas zu machen, auf was die Fans zurückblicken können", so Hogan.

Klopp habe durch seine frühzeitige Ankündigung dem Verein außerdem die Möglichkeit gegeben, seinen Nachfolger in einem geordneten Prozess zu suchen, hob der CEO dankend hervor. Nun werde man eine informierte Entscheidung treffen und diese zur gegebenen Zeit bekanntgeben, davor werde es "kein Name-Game" geben.

Klopp: "Das ist der Grund, warum ich gehen kann"

Auch Klopp ist zuversichtlich, dass sein Verein eine gute Entscheidung, was seine Nachfolge angeht, treffen wird. Er selbst werde sich dabei nicht einmischen: "Das Letzte, was sie brauchen können, ist eine Ansage vom alten Mann, der geht und sagt: Übrigens, nehmt den." Er wünsche dem Klub für die Zukunft nur das Beste "und in der Gegenwart bin ich noch hier, um Bestes zu erreichen."

Wer auch immer hier herkommt, der hat eine gute Basis, um wirklich guten Fußball zu spielen. Jürgen Klopp über die Zukunft des FC Liverpool

Den Verein sieht der 56-Jährige gut aufgestellt für eine Zeit nach ihm - "das ist der Grund, warum ich gehen kann", so Klopp. "So viele arbeiten hier, mit der einen Idee, immer die beste Lösung für Liverpool zu finden." Zudem sei die Mannschaft hervorragend zusammengestellt. "Wer auch immer hier herkommt, der hat eine gute Basis, um wirklich guten Fußball zu spielen. Das war mir wichtig und deshalb ist es ein guter Moment, um auf dem Höhepunkt aufzuhören und das Zepter weiterzugeben", freut sich Klopp.

Umstimmen könne ihn dabei nichts mehr, weder eine titellose Saison, noch der Gewinn aller vier möglichen Titel. Seine Entscheidung sei unabhängig von jdem Resultat.

Ein Jahr Pause - oder doch Karriereende?

Noch habe er keine Zeit gehabt, über seine eigene Zukunft nachzudenken. Aber man solle sich keine Sorgen machen, er werde schon etwas finden, witzelte Klopp. Jedenfalls werde er seine Karriere erst nach einer einjährigen Pause bei einem Verein oder einer Nationalmannschaft fortsetzen - wenn überhaupt, wie er in einem Nebensatz andeutete. Ein Versprechen machte er den Koppites, den treuen Fans des FC Liverpool aber: "Ich werde keinen englischen Klub mehr trainieren, nie mehr - selbst, wenn ich nichts zu essen hätte!"

Er sei hier am ersten Tag als "The Normal One" angekommen und das sei er immer noch, resümierte Klopp dann doch noch. Allerdings ging sein Blick sofort wieder voraus, auf die kommenden Aufgaben: "Wenn ich den Raum hier verlasse, dann geht mein Blick auf das Spiel gegen Norwich (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Das ist das, was man von mir erwartet und das werde ich liefern bis zum letzten Tag."