Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich den strahlenden Müller statt Havertz stürmen lassen

Auf eine Wunschelf wollen sich Trainer nicht gerne festlegen, auch wenn jeder eine im Kopf haben mag. Die WM-Kolumne von kicker-Chefreporter Karlheinz Wild.

Die Lehren aus dem 0:1 gegen Mexiko

Die Bedeutung einer ersten Partie bei einer Weltmeisterschaft hat die deutsche Nationalmannschaft in Russland 2018 bitter erfahren müssen. Die 0:1-Niederlage gegen Mexiko war schon der unerwartete Anfang des frühen Endes nach den drei Gruppenspielen. Die am 17. Juni 2018 in Moskau begangenen Fehler müssen das taktische Vorgehen zum WM-Start 2022 gegen Japan bestimmen, vor allem in der Defensive.

Die deutsche Elf, die dem Gegner damals undiszipliniert und unkoordiniert alle Weiten des Spielfeldes für Konter offenließ, muss sich zu einem kompakten, vereint verschiebenden und verteidigenden Gefüge zusammenschließen, anders als beim letzten Test vor diesem Turnier in Oman am vorigen Mittwoch (1:0-Sieg). Da die Japaner ihre Angriffe gerne über die flinken Außenstürmer vortragen, wird es David Raums erste Pflicht, auf seine eigentlichen Abwehraufgaben zu achten. Antonio Rüdiger als linker Innenverteidiger muss ihn absichern, dazu Joshua Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld im Notfall zur Hilfe eilen.

Die Asymmetrie im Aufbau: Kehrer bleibt, couragierter Raum schiebt an

Abwehrchef Rüdiger und Niklas Süle bilden das Duo in der Innenverteidigung, das sich auf variabel vorstoßende Samurai Blue einstellen muss, weil denen genauso der echte Mittelstürmer fehlt wie der DFB-Auswahl. Thilo Kehrer heißt der Mann für die rechte Außenseite in der Viererkette, er bleibt beim asymmetrischen Aufbau meist hinten, während sich Raum nach vorne aufmachen soll. Der Leipziger darf beginnen, weil er sich trotz schwankender Leistungen beim 3:3-Unentschieden in England sehr selbstbewusst und couragiert präsentierte. Ihn plagen also keine hemmenden Selbstzweifel.

Im Bereich vor der Kette ist Joshua Kimmich als Träger der Nummer 6 genau für die damit vorgegebenen Aufgaben zuständig und verantwortlich. Er muss das zentrale defensive Mittelfeld besetzen und absichern, um dann im zweiten Schritt aus dieser Zone seine gestalterischen Ambitionen auszuleben. In der Partnerschaft mit Leon Goretzka, der mit seiner Laufstärke, Entschlossenheit in den Zweikämpfen sowie Torgefährlichkeit mit Kopf und Fuß neben, vor und auch hinter Kimmich unterwegs sein darf, muss die optimale Balance hergestellt werden.

Gündogan als Fräse und Musiala als schlängelnder Dribbler

Das Zentrum davor wird nun für Ilkay Gündogan frei. Der feine Passgeber und spielstarke, wendige Typ kann dichte Abwehrreihen durchfräsen und schießt zudem gerne im Straf- und Fünfmeterraum aus dem Boden, um aus nächster Nähe zu vollenden. Eigentlich wäre Jamal Musiala auf seiner Lieblingsposition 10 eingeplant gewesen, doch seine enorme Fähigkeit im Dribbling auf engsten Räumen, selbst im Strafraum und da gegen mehrere Widerstände, seine schlangenähnliche Wendigkeit und Unbekümmertheit erheben ihn zum Mann für alle offensiven Fälle. Dieses Megatalent treibt sich auf dem Feld ohnehin überall herum.

Thomas Müller oder Kai Havertz - das ist vor dem Japan-Spiel die heißeste Personal-Frage. IMAGO/Revierfoto

Da es Serge Gnabry mittlerweile gewohnt ist, im 4-2-3-1-Grundsystem über den rechten Flügel loszulegen, bleibt er auf dieser Position, also vor Jonas Hofmann, der genauso einen Härtefall darstellt wie Kai Havertz. Der außergewöhnliche Linksfüßer Havertz warb zwar in London Ende September mit zwei Treffern für sich, jedoch nicht als unmittelbarer Mittelstürmer.

Havertz verspricht ganz vorne und als Zehner - wie beim FC Chelsea - immer eine gute Alternative, muss aber sein besonderes Können noch entschlossener zum Wohle der Mannschaft investieren.

Müller wieder voll im Betrieb - 2014 Mittelstürmer bis zum Achtelfinale

In vorderster Linie erhält somit Thomas Müller die Nominierung. Der Münchner ist nach seiner Pause wieder voll im Betrieb, er kann sich durch die japanische Abwehr mogeln und das notwendige, in den vergangenen Spielen immer wieder unabgestimmt oder in aussichtsreichen Situationen gar nicht praktizierte Pressing organisieren und inszenieren.

Und er ist seit Jahren ein großartiger Assistgeber. Müller hat Erfahrung, Autorität nach innen und Ausstrahlung nach außen. Torgefährlich ist er zudem: Als die deutsche Nationalmannschaft 2014 den Goldpokal gewann, gab Müller bis zum Achtelfinale den Mittelstürmer. Zum Auftakt gegen Portugal waren ihm drei Treffer gelungen.

Manchmal muss ein Trainer auch eine positive Vergangenheit bemühen, um die Gegenwart positiv zu beeinflussen.