Wenn ich Bundestrainer wäre: Mit Füllkrug und Sané, ohne Gnabry und Goretzka

Zum Finale der Gruppenserie muss die deutsche Nationalmannschaft in jedem Fall gewinnen, sonst ist die WM 2022 für sie schon nach drei Spielen beendet. Die DFB-Auswahl ist dabei zudem vom Ergebnis der Parallelbegegnung der Spanier gegen Japan abhängig.

Eine Kolumne von Karlheinz Wild

Ein Sieg muss es also werden, drei Punkte sind notwendig. Diese Konstellation bestimmt die Strategie. Gegen einen gewiss extrem defensiven Gegner muss die deutsche Elf sofort mit höchster Intensität attackieren und baldmöglichst viele Tore vorlegen, damit die Spanier psychologisch unter Druck geraten, falls sie gegen Japan lange ein Unentschieden akzeptieren oder gar in Rückstand geraten würden.

Aber diese Parallelpartie ist eine andere Baustelle, zunächst ist das eigene Fundament zu legen. Gegen tief am, im und knapp vor dem Strafraum engstens formierte Ticos müssen die eigenen Angriffe höchst variabel konstruiert werden, um so ein kreatives Chaos in der gegnerischen Abwehr zu verursachen.

Schnelles, gerne direktes Passen von Position zu Position muss den Gegner nerven und ermüden. Das Zuspiel in die Tiefe braucht den Blick für die Lücken, die mit ständigen Läufen in die Breite und vor allem Tiefe gerissen werden müssen. Mit Dribblings ist Überzahl zu schaffen. Doppelpässe dürfen genauso dabei sein wie Diagonalschläge, aber auch Fernschüsse. Die pfiffigen Ideen bei Standards erfordern allerdings Präzision in der Ausführung (Kimmich!).

Die Asymmetrie im Aufbau: Kehrer bleibt, couragierter Raum schiebt an

Bei allem Bemühen um Tore, Tore, Tore - denn ein Kantersieg muss zumindest als zweites Ziel im Hinterkopf behalten werden - darf der defensive Sicherheitsdienst nicht vernachlässigt werden. Bei einer zu erwartenden Spitze aus Costa Rica werden zwei Posten für die Restverteidigung reichen, die Außenverteidiger sollten ihre Flügel immer im Rückspiegel beobachten, wenn sie sich offensiv einmischen.

Klostermann ist der Mann für diesen Job

Da Lukas Klostermann defensiv wie offensiv Kompetenzen anzubieten vermag, ist er nach seinem ordentlichen Kurzauftritt gegen Spanien der Mann für diesen Job. Die Innenverteidigung Süle-Rüdiger bleibt, der gegen Spanien nach hinten sehr verbesserte und nach vorne laufgewaltige David Raum wird in dieser Partie vor allem mit Flanken und Hereingaben den Strafraum Costa Ricas fluten müssen, genauso Klostermann von rechts.

Deshalb drängt sich Niclas Füllkrug mit seiner Wucht und Kopfballstärke als echter Mittelstürmer auf. Da Kreativität und Ballsicherheit unter permanentem Widerstand in extrem begrenzten Zonen erforderlich sind, ist Ilkay Gündogan die ideale Wahl für die (halblinke) Zentrale, weil er die gegen kompakte Abwehrreihen erforderliche Spielweise aus seinem Klub Manchester City bestens kennt. Guardiola-Fußball mit sauberem Kurzpassspiel ist ein Mittel zum Ziel.

Gündogan kann aus der defensiven Zentrale im Wechsel mit Joshau Kimmich gestalterisch tätig werden und nach hinten die Räume abschirmen, wie es gegen Japan eine Stunde gut funktioniert hat - ja, hat es, trotz der späteren Niederlage. Eine Doppelsechs wird gegen diesen Außenseiter nicht gebraucht werden.

Da es in der Spielhälfte der Costa Ricaner ein Gewusel geben wird wie auf deutschen Weihnachtsmärkten, sind Dribbler gesucht, die sich durch die Reihen schlängeln. Der Auftrag ergeht an Leroy Sané auf dem linken Flügel und Jamal Musiala auf der Position 10, die beide das feine, gewandte Dribbling beherrschen.

Sané kann sich zudem, was er sehr gerne tut, nach innen orientieren, um Raum für Raum zu schaffen. Bleibt die Position des rechten Flügelstürmers - für Thomas Müller, zumal da Serge Gnabry zweimal nicht begeistert hat. Mit seinem Zug zum Tor und seiner Schussgewalt kann Gnabry später kommen und wertvoll werden.

Obendrein kennt Müller diese Rolle des flexiblen Rechtsaußen in der Nationalmannschaft sowieso bestens und wird auch in dieser Partie ständig in die (halbrechte) Mitte kurven, um Platz zu machen für nachstoßende Mitspieler. Außerdem muss Müller das gegen Spanien seit Langem gut funktionierende, weil diszipliniert ausgeführt Pressing organisieren und inszenieren und selbst mit seinen Tiefenläufen attackieren. Denn vor allem auch mit defensiven Störaktionen schon ganz vorne kann die erforderliche Daueroffensive forciert werden.

Gegen Costa Rica startet also folgende Elf:

Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Müller, Musiala, Sané - Füllkrug.