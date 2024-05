Wenn Handball-Eltern selbst zu Handballern werden …

Spaß über Leistung: In einer Hamburger Hobbygruppe erlernen Handball-Eltern und erwachsene Handball-Anfänger das Spiel - gemeinsam mit (ehemaligen) Handballer:innen, die aus reiner Freude und ohne Spielbetrieb wieder zum Ball greifen. Eine Anleitung.

Die Eltern sind für einen reibungslosen Ablauf im Kinder- und Jugendhandball unverzichtbar. Sie waschen die Trikots, verkaufen an Heimspieltagen Kuchen und springen als Betreuer oder Kampfgericht ein. Beim T.H.-Eilbeck in Hamburg gibt es seit dieser Saison für einige Väter und Mütter noch eine andere Verbindung zum Handball: In einer neu geschaffenen Hobbygruppe greifen sie selbst zum Ball - für einige ist es das erste Mal in ihrem Leben. Trainerin Julia Nikoleit zeichnet die dreistufige Entstehung einer besonderen Trainingsgruppe nach.

Am Anfang war es eigentlich nur eine Schnapsidee: Wenn man nächstes Jahr noch eine Chance haben wolle, scherzte ein Vater auf der Weihnachtsfeier der männlichen D-Jugend sinngemäß, müssten sie zwischendurch auch trainieren und den Handball nicht nur beim jährlichen "Eltern gegen Kinder"-Spiel in die Hand nehmen.

Aus diesem unbedarften Satz entstand zur Überraschung von Trainern und Abteilungsleitung in drei Schritten eine ganz besondere Trainingsgruppe. Eltern, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Handballtraining absolvierten, treffen in der neu geschaffenen Hobbygruppe auf ehemalige Handballer, die den Wettkampf nicht mehr wollen, und neugierige junge Sportler aus dem Verein, die einfach mal eine neue Sportart kennenlernen wollen. Die Männer und Frauen, Mütter und Väter, Handballer und Neulinge zwischen 19 und 54 Jahren eint der teilweise erst spät entdeckte Spaß am Handball.

Eine regelmäßige Trainingszeit war anfangs weder von den Eltern noch von den Jugendtrainern eingeplant. Der schrittweise Ausbau des Angebots war für den Erfolg entscheidend, denn so konnte sich beide Seiten langsam an die neue Situation anpassen. Ebenso wichtig war die zielgenaue Ansprache der Eltern sowie der niedrigschwellige Einstieg.

Die Schnupperstunde

Der erste Schritt auf dem Weg zur Hobbygruppe war eine offene Schnupperstunde für die Eltern aller Jugend. Der Handzettel für das anderthalbstündige Training wurde über die Elterngruppen in allen Teams der Jugendabteilung verteilt.

"Eure Kinder spielen Handball - und ihr wolltet es auch immer schon einmal ausprobieren? Dann kommt zu unserem Schnuppertraining für Handball-Eltern", hieß es in dem Flyer, der "eine bunte Trainingseinheit rund um die Grundlagen des Handballs" versprach. Rund 20 Eltern von der A-Jugend bis zu den Minis nahmen das Angebot an.

Der Aufwand war gering: Eine Damenmannschaft trat für das einmalige Event eine Hallenhälfte ab, die Teilnahme war für die Eltern kostenlos, für Planungszwecke wurde lediglich um eine formlose Anmeldung über ein Google Formular gebeten. Das Trainingsprogramm umfasste Spiele aus dem Kinderhandball ebenso wie grundlegende Übungen rund um das Werfen, Fangen und Prellen.

Aufgrund des rege Interesses an der ersten Schnupperstunde fand drei Monate später ein zweiter Termin statt. Es kamen viele Teilnehmer*innen der ersten Einheit wieder - und es wurde der Wunsch laut, ob man nicht öfter trainieren könnte.

Der Schnupperkurs

So entstand aus der Gruppe der interessierten Eltern heraus der zweite Schritt: Ein sechswöchiger Schnupperkurs, der sich explizit an "Neueinsteiger:innen, Ehemalige und Handball-Eltern" richtete. Die Ausschreibung erfolgte über das Kursprogramm des Gesamtvereins, die Geschäftsstelle übernahm die Abwicklung und Abrechnung. Denn ebenso wie die Yoga- oder Zumbakurse erhob der Verein für die Kursteilnahme eine Gebühr von 40 Euro (6,60 Euro/pro Einheit).

Das Interesse war erneut groß, mit 25 Teilnehmer:innen war der Kurs schnell ausgebucht. Neben den erwarteten Anmeldungen der Eltern kamen jedoch tatsächlich auch zwei ehemalige Männerspieler des Vereins zu der Gruppe sowie neugierige Sportler:innen aus anderen Abteilungen.

Die bunte Mischung erwies sich als Glücksfall. Die beiden ehemaligen Handballer vermittelten den teilweise völlig teamsportfremden Eltern schnell ein Gemeinschaftsgefühl; das obligatorische Zusammensitzen nach dem Training wurde fester Bestandteil. Die sportlichen Leistungsunterschiede spielten von Beginn an durch die gute Chemie und die gemeinsame Begeisterung keine Rolle - über missglückte Pässe wurde gemeinsam gelacht, erfolgreiche Aktionen auch vom Gegner beklatscht.

Auch inhaltlich entwickelte sich das Training weiter: Natürlich waren und sind die handballerischen Grundlagen weiterhin ein Thema, doch es kamen zunehmend inhaltliche Fragen aus der Runde dazu: Wie darf ich den Gegenspieler in der Abwehr anfassen? Wann ist es ein Stürmerfoul? Und was ist eigentlich eine Zwei-Minuten-Strafe?

Die feste Trainingsgruppe

Bereits nach der Hälfte der ausgeschriebenen Einheiten kam die Frage auf: Es geht doch danach weiter, oder? Die Trainingsgruppe und das Engagement hatten längst eine eigene Dynamik entwickelt, die niemand ernsthaft stoppen wollte. Die neue Hobbygruppe bescherte dem Verein auf einen Schlag 14 neue Mitglieder.

Auch ein halbes Jahr später besteht der Kern der Hobbygruppe aus jenen Eltern und Neu-Handballern, die während des Schnupperkurses für eine Fortsetzung plädierten. Hinzu kommen nach und nach immer mehr Interessierte, die auf der Suche nach einer offenen Trainingsgruppe ohne Wettkampfverpflichtung sind. Auch weitere Eltern stießen hinzu, sodass die Hobbygruppe aktuell 26 Mitglieder umfasst.

Eine Teilnahme am regulären Spielbetrieb ist nicht geplant und von den Mitgliedern auch nicht gewollt. Die Dynamik ist dennoch groß: Es gab vor den Feiertagen eine Weihnachtsfeier, die Teilnehmer der Hobbygruppe nahmen am traditionellen "Neujahrsturnier" des Vereins teil - und für den Sommer soll es auf ein Rasenturnier gehen. Wenn das klappt, werden für ein Wochenende die Rollen getauscht - und die Kinder feuern ihre Eltern an.

"Mehr als nur ein Handballspiel"

Die IG Handball e.V. präsentiert am heutigen "Tag der Vielfalt" eine bunte Mischung von Personen und Wegen, die den Handball abseits des ergebnisorientierten Spitzenhandballs mit Leben füllen.

"Als IG Handball wollen wir der Sportart Handball eine Stimme geben - auch und gerade den Protagonist:innen und Themen, die anders als unsere National- und Bundesligaspieler nicht wöchentlich in der Öffentlichkeit stehen", sagt Christoph Döring, Vorsitzender der IG Handball. "Denn so wichtig die deutschen Nationalmannschaften als Zugpferde sind und so stolz wir auf die stärkste Liga der Welt und ihre Vereine sind: Der Handball hat so viel mehr Facetten, denn er ist eine Sportart für alle Menschen."

