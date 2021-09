Wenn Freiburgs linke Schokoladenseite mal schwächelt

Manchmal ragt sie deutlich heraus, aber fast immer ist sie ein wichtiges Schwungrad für das Freiburger Offensivspiel: Die linke Außenbahn mit Kapitän Christian Günter und Kreativgeist Vincenzo Grifo. Wehe aber, wenn das Duo getrennt wird und einer auch noch schwächelt - wie zuletzt beim 0:0 in Mainz.

Grifo besorgte beim 2:1-Coup gegen Dortmund die Führung per Traum-Freistoßtor, Günter legte das 1:0 beim 3:2-Sieg in Stuttgart eine Woche später auf. Auch trotz dieser für beide noch ausbaufähigen Scorerbilanz ist das Duo im Angriffsspiel der Mannschaft von Christian Streich eine Konstante, fast immer ein Schwungrad. Günter mit seinen unnachahmlichen Sprints ins finale Drittel samt scharfer Hereingaben, Grifo mit seinem Zug nach innen und den starken Abschlüssen mit rechts oder eben seiner Spezialität: Standards.

Beide, die seit Jahren zusammenspielen und aufeinander abgestimmt sind, können mit einem einzigen Doppelpass ganze Abwehrreihen aushebeln. Beim 0:0 in Mainz am Samstag wurde die FSV-Hintermannschaft kein einziges Mal wirklich ausgehebelt. Was auch daran lag, dass Grifo erstmals in dieser Saison nur als Joker und dann auch noch spät (81. Minute) in die Partie kam und Günter seit langer Zeit mal wieder einen schwachen Tag erwischte.

Lahmendes Offensivspiel

Offensiv blieb zwar die gesamte SC-Mannschaft fast alles schuldig, aber so viele leichte Passfehler und so wenige Durchbrüche über die Außenbahn wie in Mainz sieht man selten beim Kapitän und Dauerbrenner. Bezeichnend, dass Günter bei einem kurz und flach ausgeführten Freistoß aus dem rechten Halbfeld den in der Nähe freistehenden Rolland Sallai um einige Meter verfehlte, respektive dieser wohl nicht mit einem Anspiel gerechnet hatte, offenbar ein Missverständnis vorlag.

Günter konnte nach vorne kaum Impulse setzen und so lahmte das gesamte SC-Offensivspiel. Ein weiterer Beleg für die Wichtigkeit von Günter und Grifo - in Normalform. So käme es alles andere als überraschend, wenn beide am Sonntag gegen Augsburg wieder zusammen auf links starten, um ihren großen Einfluss auf die Angriffsleistung in positiver Hinsicht zu demonstrieren.