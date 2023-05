Wenn es für Teams um nichts mehr geht: Hoffnung für S04 und BVB

Am letzten Spieltag geht es nicht mehr für alle Bundesliga-Teams um etwas - das könnte unter anderem Dortmund und Schalke in die Karten spielen. Zumindest bestätigt dies eine Statistik aus den vergangenen fünf Jahren.

Wer wird deutscher Meister, wer steigt ab und wer gewinnt das Rennen um die Europokalplätze? Der letzte Bundesligaspieltag hat noch viel Spannung zu bieten. Während es auf manchen Plätzen gar für beide Mannschaften noch um etwas geht, hoffen andere, wie beispielsweise die abstiegsbedrohten Stuttgarter, Augsburger und Schalker, aufgrund der Tabellensituationen ihrer Gegner auf weniger Gegenwehr.

Die Hoffnung der drei Teams ist berechtigt und dürfte Bochum Sorgen bereiten. Denn während der VfL Europapokal-Aspirant Leverkusen empfängt, ist Augsburg bei den im Tabellenmittelfeld dümpelnden Gladbachern. Dazu empfängt der VfB, der nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem VfL den ersten Nichtabstiegsplatz belegt (-12 vs. -35), mit Hoffenheim ein Team, das praktisch gerettet ist. Lediglich eine sehr hohe Niederlage würde die TSG nochmal in Gefahr bringen. Und Schalke gastiert in Leipzig, das Platz drei schon am vergangenen Spieltag festgezurrt hat.

Teams, für die es um nichts mehr ging, punktete in den letzten Jahren klar schlechter

In den vergangenen fünf Jahren sammelten Teams, für die es am letzten Spieltag noch um etwas ging, im Schnitt 1,87 Punkte; Teams, für die es um nichts mehr ging, nur 1,15. Noch eklatanter: Traf eine Mannschaft, für die es noch um etwas ging, direkt auf eine, für die es um nichts mehr ging, holte sie durchschnittlich 2,18 Zähler. 22-mal gab es dieses Szenario, 16-mal gewann das Team, das noch um Meisterschaft, Europapokal oder Klassenerhalt kämpfte.

Wie Bochum kann also auch Leverkusen kaum auf einen schludrigen Gegner an der Castroper Straße hoffen. Bayer-Konkurrent Wolfsburg hingegen hat auch dank der Bochumer ein vermeintlich "einfacheres" Spiel: Keven Schlotterbeck hatte mit seinem späten Ausgleichstreffer in der Vorwoche den Abstieg von Hertha BSC besiegelt (1:1). Nun treffen die Wölfe auf die Berliner.

Eine Außenseiterchance auf Platz sechs hat auch noch die Eintracht, die allerdings auf Freiburg trifft, das wiederum im Rennen um Platz vier damit die schwerere Aufgabe als Union Berlin (gegen Werder) besitzt.

Im Titelrennen trifft Tabellenführer Dortmund wie Verfolger Bayern mit Mainz bzw. Köln auf eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Nach der Statistik der letzten fünf Jahre spricht viel für Siege der Meisteraspiranten - und damit für den Titel des BVB.