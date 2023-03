Wenn es darauf ankommt, performt Bayern: Irrglaube oder Fakt?

In der Vergangenheit hat der FC Bayern München in Spitzenspielen Nervenstärke bewiesen. Doch lässt es sich mit Zahlen untermauern, dass der Rekordmeister immer dann performt, wenn es darauf ankommt? Auch im Direktvergleich mit dem BVB?

Wenn am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Münchner Allianz-Arena der Anpfiff ertönt, ringen die beste Mannschaft der Hinrunde (Bayern holte 36 Zähler) und das stärkste Team der Rückserie (BVB sammelte bisher 22 Punkte) um die Tabellenführung. Außergewöhnlich ist sicherlich, dass die Dortmunder als Spitzenreiter - zum 174. Mal in der Bundesliga-Historie ganz oben - in die bayerische Landeshauptstadt reisen.

Doch kann der BVB den Platz an der Sonne auch behaupten? In der Vergangenheit gab sich der FCB in Spitzenspielen keine Blöße: In den jüngsten 19 Duellen kassierte der deutsche Rekordmeister keine Niederlage, wenn er als Erster oder Zweiter bei einem solchen Vergleich vertreten war (13 Siege, sechs Remis). Die letzte Niederlage in einer solchen Konstellation kassierten die Bayern am 18. Spieltag 2014/15 - als Verfolger Wolfsburg den Spitzenreiter an einem Freitagabend vor eigenem Publikum mit 4:1 düpierte.

Was für den BVB spricht: Von den jüngsten 21 Duellen zwischen einem Spitzenreiter und einem Zweiten gewann der jeweilige Verfolger nur zweimal. Allerdings hieß der jeweils betroffene Zweite - natürlich - Bayern München. Dass Dortmund letztmals als Spitzenreiter gegen Bayern antrat, war am 28. Spieltag der Saison 2018/19 der Fall. Damals ging der BVB - zwischenzeitlich mit neun Punkten Vorsprung auf den Rivalen - mit 0:5 in München unter, verlor dadurch Rang eins und konnte diesen nicht mehr zurückerobern.

Sechsmal als Erster nach München - nur ein BVB-Sieg

Insgesamt reiste der BVB, oftmals Herausforderer Nummer eins, sechsmal als Tabellenführer nach München, gewann davon aber nur ein einziges Mal: In der Saison 2010/11 landeten die Westfalen am 24. Spieltag einen 3:1-Auswärtssieg. Am Saisonende stand der BVB zehn Punkte vor dem großen Rivalen der Neuzeit.

Auch die jüngere Vergangenheit im direkten Aufeinandertreffen spricht klar für die Bayern: Diese gewannen die jüngsten acht Heimspiele gegen Dortmund allesamt und erzielten dabei immer mindestens zwei Tore (insgesamt 33, im Schnitt 4,1 pro Partie). Eine längere Niederlagenserie hat der BVB nur in Bremen vorzuweisen, wo die Schwarz-Gelben zwischen 1979 und 1989 in zehn Partien keinen einzigen Punkt holten.

Performen, wenn es darauf ankommt, das kann der Rekordmeister. So gewann der FCB seit 1995 alle sechs Bundesliga-Heimspiele nach einem Trainerwechsel während der Saison, seit 1998 zudem 19 von 23 Spielen nach dem Verlust der Tabellenführung (drei Remis, eine Niederlage). Nach einem guten Omen sucht die Borussia wohl vergeblich.

In den drei der jüngsten 30 Gastspiele in München, in denen der BVB dem Rekordmeister erfolgreich mehr als die Stirn geboten hatte, hieß der Trainer Jürgen Klopp. Das besagte 3:1 in der Saison 2010/11, ein 1:0 in der Saison darauf sowie ein 3:0 in der Spielzeit 2013/14. Diesmal sitzt Edin Terzic auf der Bank und würde die erschreckende Dortmunder Bilanz in München gerne aufbessern.

Doch diese Aufgabe könnte größer kaum sein. In Spitzenspielen performt Bayern - ein Fakt, kein Irrglaube.